Místo doživotí 20 let. Čečenec usvědčený z vraždy Němcova si vyslechl verdikt

Zaur Dadayev, obviněný z vraždy Borise Němcova. | foto: Reuters

MOSKVA Čečenec Zaur Dadajev, usvědčený z předloňské vraždy ruského opozičního politika Borise Němcova, byl ve čtvrtek v Moskvě odsouzen na 20 let odnětí svobody. Prokurátorka přitom žádala doživotí. Čtveřice spolupachatelů si má podle vojenského soudu odpykat tresty od 11 do 19 let, informovala agentura Interfax.

Porota shledala 29. června pětici Čečenců vinnými z úkladné vraždy kritika Kremlu, který byl zastřelen předloni v únoru. Zaur Dadajev je považován za vykonavatele vraždy, jejíhož objednavatele se dosud nepodařilo vypátrat.

Obviněné bratry Anzora a Šadida Gubaševovy a dále Chamzata Bachajeva a Tamerlana Eskerchanova, kteří podle obžaloby zajistili zbraň a Němcova před vraždou sledovali, porota označila za spolupachatele. Dadajevův obhájce u soudu žádal o nový soudní proces kvůli zaujatosti poroty. Obhájci zbylých čtyř obžalovaných pak žádali o plné zproštění viny pro nedostatek důkazů. Dadajev podle vyšetřovatelů zabil Němcova na mostě přes řeku Moskvu na dohled od Kremlu půl hodiny před půlnocí 27. února 2015. Usmrtil ho šesti výstřely z pistole. Podle vyšetřovatelů byl šestým spolupachatelem Beslan Šavanov, který se později při zatýkání v Čečensku vyhodil do povětří trhavinou. Němcovovi přátelé mají podezření, že vražda byla zosnována v okolí vládce autonomního Čečenska Ramzana Kadyrova.