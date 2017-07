Místo pro nacistické dělníky. Na Rujáně se prodávají byty v Hitlerově obřím komplexu

V nacistických plánech bylo ubytovávat v Proře až 20 tisíc lidí najednou. Dovolená v komplexu měla být odměnou za tvrdou práci dělníků, kteří v těžkém průmyslu téměř nedostávali oddech. Podle historika Rogera Moorhouse měl být prázdninový resort pomyslným cukrem, který by doplňoval bič ztělesňovaný gestapem. Hitler si tím podle něj chtěl získat na svou stranu německý lid.



Ještě v roce 1936 převládal v Německu pocit sounáležitosti, který v lidech vyvolala příkoří, jež na ně byla uvalena po prohře v první světové válce. „Nacistická vize nebyla jen policejní stát, viděli naději pro lepší život Němců. Proto vůbec k budování Prory přistoupili,“ řekl Moorhouse serveru Business Insider.

Následující tři roky na komplexu pracovalo více než 9 tisíc dělníků. Z cihel a betonu dokázali vybudovat kostru soustavy budov dlouhé asi 4,3 kilometru. Plány na Proru nebyly zrovna praktické, ale to nahrazovalo jejich megalomanství. „Je to příliš velké. Ale měla to být jedna z nejimpozantnějších struktur tohoto typu na světě,“ vysvětlil Moorhouse.

Jenže přišla druhá světová válka a budování Prory bylo zastaveno, prostředky bylo potřeba vynaložit na válečnou mašinerii. Dělníci se museli přesunout zpět do továren, pro armádu byly důležitější dobyvačné operace.

Nesplněný nacistický sen

Z Prory zbyla ve většině pouze kostra, nesplněný nacistický sen. Až v roce 2013 koupila developerská firma Metropole Marketing práva na rekonstrukci komplexu dlouho ležícího ladem. Začala na místě budovat luxusní letní apartmány i byty na celý rok. Německá společnost využívá pro své účely osm bloků z celé struktury.

Ačkoliv práce mají být kompletně dokončeny až v roce 2022. Metropole už začala apartmány zájemcům prodávat s předstihem. Ceny se pohybují od 400 tisíc do 725 tisíc dolarů (asi 9 až 16,5 milionů korun), podle toho, jak velký prostor noví obyvatelé potřebují.

Nehledě na konečnou cenu, všechny budovy a jejich součásti budou v moderním designu, se skleněnými výtahy, vyhřívanými podlahami. Obsahovat mají i prádelny určené pro permanentní obyvatele. V komplexu budou k dispozici i soukromé lázně, bazény a velké zahrady.

Historik Moorhouse přesto pochybuje, že se budou do koupě bytů lidé hrnout, kvůli vzdálenosti komplexu od velkých německých měst a především kvůli historii celého projektu.