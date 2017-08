Místo pizzy policie. Mladík z Anglie vymámil adresu únosce nabídkou jídla zdarma

LONDÝN/PRAHA Harry Brown, mladík z Londýna, pomohl najít čtyřletou Yvette ze Spojených států, kterou unesl její otec Virgil Henley. Brownovi se povedlo z únosce vymámit adresu nabídkou pizzy zdarma.

Unesenou dívku dostali do opatrovnictví její prarodiče poté, co soud rozhodl o tom, že Yvette u otce emocionálně trpěla. Po rozhodnutí soudu Henley s dcerou utekl do motelu v Arizoně. Když se policii nedařilo nalézt žádné stopy, rozhodli se prarodiče Yvette, Gary a Kim Forester, jednat na vlastní pěst. Začali psát Henleyho přátelům na Facebooku a tak se dostali až k jednadvacetiletému Brownovi.

Brown únosce znal pouze z online prostoru a rozhodl se zoufalým prarodičům pomoci. „Celý život jsem strávil na internetu, ale nikdy mě nenapadlo, že by mě komunikace s náhodnými lidmi dovedla až k nalezení malé holčičky,“ řekl Brown pro anglický deník Mirror.

Brown uvedl, že s Henleym komunikoval dva dny, než se mu povedlo získat jeho přesnou adresu. Tu z něj vymámil tak, že únosci nabídl pizzu zdarma. „Dal mi přesnou adresu a číslo pokoje. Okamžitě jsem zavolal Garymu,“ popsal Brown. Gary Forester následně zkontaktoval policii, která adresu zkontrolovala a opravdu dívku i s otcem nalezla.

„Každý den jsem bojoval s několika místními autoritami, které mě nebraly vážně,“ napsal na svůj profil Forester s tím, že mu nakonec pomohl až Brown z Anglie. „Yvette je naživu díky tomu, co pro nás udělal,“ doplnil Forester.