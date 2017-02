Na sjezdovce určené Kim Čong-unovi a jeho elitě pracují děti s klacky a motykami

Na videozáběrech, které zveřejnila americká stanice NBC, je možné vidět dělníky přikrčené u zamrzlého okraje silnice. S primitivními nástroji v rukou se snaží udržet v chodu příjezdovou cestu pro prominentní návštěvníky lyžařského střediska.

Některým pracujícím je podle svědectví týmu americké televize, který do KLDR cestoval, pouze jedenáct či dvanáct let. Mají za úkol dělat práci, kterou zastávají v západním světě motorové sněžné pluhy. Podél cesty nejsou žádná nákladní vozidla se solí, dělníci kopou ručně díry do zmrzlého povrchu a sypou do nich kameny a hlínu, aby silnice neklouzala.

Resort Masikrjong vzdálený tři hodiny od hlavního města Pchjongjangu je výkladní skříní režimu. Jeho stavbu nařídil lídr KLDR Kim Čong-un v roce 2013. Cílem bylo držet krok s Jižní Koreou poté, co se o dva roky dříve stala hostující zemí zimních olympijských her 2018.

Resort za v přepočtu téměř 660 milionů korun je pýchou Kim Čong-unova režimu. Existuje prý dokonce slovní spojení „masikrjongská rychlost“, neboť se středisko podařilo postavit za pouhý rok, což je hojně zdůrazňováno propagandou. Pod sjezdovkami jsou obří obrazovky, které vysílají záběry ze sjezdu Kimovy strany za tónů vlastenecké hudby.

Původně se odhadovalo, že se denně do resortu sjíždí až 5000 členů severokorejské smetánky, podle The Telegraph ale více lidí pracuje při složité údržbě moderního areálu. V zemi, kde je podle Světového potravinového programu 85 procent populace na hranici chudoby a 30 procent dětí trpí podvýživou, si totiž běžný člověk nemůže dovolit noc v hotelu ve středisku Masikrjong, která stojí v přepočtu nejméně 2000 korun.

V souvislosti s Masikrjongem se také psalo kvůli podezření z porušení sankcí OSN, které KLDR zakázaly nakupování luxusního vybavení, do něhož patří i stroje na výrobu sněhu.

Práce dětí v lyžařském resortu není první zprávou tohoto typu. Britský list The Daily Mirror v prosinci minulého roku zveřejnil videonahrávky, na nichž jsou zachyceny malé severokorejské děti nucené pracovat v uhelných dolech či v kamenolomu a na budování železniční trati. Nejmladším dětem na snímcích může být podle deníku pouhých pět let.