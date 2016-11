Žádný waterboarding a stíhání Clintonové. 10 témat, v kterých Trump změnil názor

1. Stíhání Hillary Clintonové za její e-mailový skandál

Jedním z nejdiskutovanějších momentů předvolebních televizních debat mezi nově zvoleným prezidentem a jeho protikandidátkou Hillary Clintonovou bylo Trumpovo prohlášení, že „pošle Clintonovou za mříže“ kvůli tomu, že používala soukromou e-mailovou schránku pro přísně tajnou korespondenci, když byla ve funkci ministryně zahraničí.

Že nebude prosazovat stíhání Clintonové, vyhlásila v pondělí manažerka Trumpovy kampaně Kellyanne Conwayová. Důvodem má být, že Trump chce demokratické kandidátce pomoci „vyléčit se“ po porážce ve volbách. „Nechci rodině Clintonových ublížit,“ řekl Trump v úterním interview pro New York Times.

Jeho obrat v této věci vyvolal vlnu nesouhlasu v táboře Trumpových stoupenců. Krajně pravicový web Breitbart News to označil za „porušení slibu“. Konzervativní společnost Judicial Watch se připojila prohlášením, že Trump „zradil slib americkému lidu, že ‚odčerpá politickou bažinu‘ ve Washingtonu“.

2. Dohoda o klimatických změnách z Paříže

Podle rozhovoru pro New York Times je Trump připraven zvážit své postoje ohledně dopadu klimatických změn. Před volbami přitom prohlašoval, že co nejdříve zruší souhlas USA s mezinárodní dohodou. „Má mysl zůstane v této věci otevřená,“ řekl zvolený prezident.

Podobně dopadlo jeho prohlášení ohledně dopadů lidské činnosti na přírodní prostředí, které dříve odmítal. Pro New York Times přitom řekl, že mezi klimatickou změnou a činností člověka „může být určitá spojitost“.

3. Role v rodinném byznysu

Vítěz amerických prezidentských voleb naznačil, že nehodlá přerušit vztahy se svým obchodním impériem, jak v předvolební kampani sliboval. Po volbách se Trump setkal s několika zahraničními obchodními partnery, přestože slíbil, že svůj byznys předá dětem.

Trump během kampaně veřejnost několikrát ujistil, že od úřadování v Bílém domě své obchody zcela oddělí. „Udělám cokoli, aby lidé byli spokojeni. Je to velmi snadné,“ řekl v létě novinářům.

V rozhovoru pro New York Times ale prohlásil, že právo je zcela na jeho straně, a konstatoval, že „prezident se nemůže dostat do střetu zájmů“. Podle amerických zákonů jsou prezident a viceprezident vyjmuti z platnosti zákona, který zakazuje, aby členové americké exekutivy využívali své veřejné funkce k vlastnímu obohacení, uvedl americký list.

The Wall Street Journal navíc citoval právníka Richarda Paintera, že i když se Trump bude pohybovat v mezích zákona, pokud své aktivity neomezí, bude střet zájmů „nekonečný“.

Kritiky se dočkal i od zástupců Demokratické strany, podle nichž Trump „nemá zájem hrát podle pravidel“ a „bude chtít obohatit rodinný byznys ze svého pobytu v Bílém domě“.

4. Užitečnost mučení jako prostředku výslechu

V průběhu kampaně zvolený prezident vyvolal negativní reakce svým prohlášením, že by povolil „waterboarding“ jako techniku výslechu. Nyní však naznačil, že změnil názor poté, co se setkal s jedním z kandidátů na ministra obrany generálem Jamesem Mattisem. Ten měl při víkendovém setkání vyvést Trumpa z omylu. „Nikdy jsem tyto techniky nepovažoval za přínosné,“ řekl prý Mattis.

Waterboarding je technika, kdy je vězněný vleže připoután, přes obličej má přehozený hadr. Přes ten poté na vězněného lije vyslýchající vodu. Je to prostředek, který využívala už španělská inkvizice a podle mnohých lidskoprávních organizací jde o formu mučení.

5. Komentáře o svém předchůdci Baracku Obamovi

Před volbami si realitní magnát rozhodně nebral servítky s mužem, jehož vystřídá v Bílém domě. V červenci například řekl, že Obama „je nejvíce ignorantským prezidentem v historii“. Než se stal prezidentem, nevěděl prý Obama vůbec nic. „Dnes ví dokonce ještě méně. Dělá opravdu hroznou práci,“ citoval jej web Politico.

Když se před dvěma týdny po svém zvolení s Obamou setkal v Bílém domě, nasadil už smířlivější tón. „Velmi se těším na spolupráci se současným prezidentem a na jeho rady. Vysvětlil mi některé obtíže, které funkce přináší, a popisoval i velké úspěchy, kterých docílil,“ řekl Trump po setkání s tím, že k Obamovi chová velký respekt.

6. Zeď na hranicích s Mexikem a problém imigrantů

Není třeba připomínat, jaký postoj zaujal nově zvolený prezident k mexickým imigrantům. Ve víru kampaně řekl, že se postará o to, aby se 11 milionů ilegálně přistěhovaných Mexičanů vrátilo do své domoviny. Trump sice nemá v plánu všechny Mexičany v USA nechat, ale omezil svůj tvrdý postoj na kriminální živly. Těch je podle něj zhruba 2 až 3 miliony.

Podobně mírnější je přístup ke zdi na hranicích s Mexikem. Ačkoliv Trump stále plánuje vybudovat opatření, které zabrání přívalu nových přistěhovalců, už připustil, že se nemusí jednat o doslovnou zeď, na níž před volbami trval. V hodinovém interview pro televizní stanici CBS News před týdnem připustil, že na hranicích možná vyroste maximálně plot.

7. Sňatky homosexuálů

Odborníci se shodují, že Donald Trump přilákal velké množství voličů konzervativními názory na problematiku LGBT komunity či potratů. O sňatcích homosexuálů se vyjadřoval v minulosti tak, že bude prosazovat v Nejvyšším soudu takové soudce, kteří by měli zájem zvrátit zákony, které je umožňují.

V interview pro stanici CBS News ale řekl, že proti svatbám homosexuálů ve skutečnosti nic nemá. „Je to irelevantní téma, protože už o něm bylo dávno rozhodnuto. Nejvyšší soud už to stvrdil. A já s tím problém nemám,“ řekl Trump.

8. Nukleární státy

V některých předvolebních vystoupeních i v hlavních televizních debatách se Trump vyjadřoval tak, že by byl pro rozšíření držení jaderných zbraní pro další státy světa. Jedním z konkrétních příkladů bylo Japonsko. „Pokud by měli v držení jadernou hrozbu, nemyslím si, že by to pro nás bylo špatné,“ řekl v interview pro New York Times v březnu. Víckrát hovořil i o možnosti šíření zbraní do dalších zemí.

Na Twitteru se však nedávno vyjádřil, že v životě neřekl nic ve smyslu „více zemí světa by mělo mít jaderné zbraně“. Na účet New York Times, které to připomněly, řekl: „Jak jsou nečestní.“

9. Systém volitelů v amerických prezidentských volbách

V souvislosti s volebním systémem Trump za poslední dva týdny obrátil názor hned dvakrát. „Systém volitelů je katastrofou pro demokracii,“ postěžoval si na Twitteru těsně před volbami.

Poté, co díky systému zvítězil, ačkoliv dostal v celkovém počtu méně hlasů než Clintonová, napsal na svůj účet: „Systém volitelů je ve skutečnosti geniální v tom, že vtáhne do hry i menší státy. Hodně to pak změní taktiku v kampani.“

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump The Electoral College is actually genius in that it brings all states, including the smaller ones, into play. Campaigning is much different! odpovědětretweetoblíbit

V nejnovějším rozhovoru pro New York Times se však vrátil k původnímu názoru, že by větší smysl mělo hlasování všech amerických občanů dohromady.

10. Obamacare

Zdravotnická reforma prezidenta Obamy, díky které získalo přístup ke zdravotní péči 17,4 milionu lidí, kteří by v původním zdravotnickém systému neměli nároky na ošetření, byl Trumpovi trnem v oku od samého počátku kampaně. Mnohokrát řekl, že jej úplně smete ze stolu. Po volbách však přístup zmírnil a připustil, že některé části zákona dávají smysl a ve skutečnosti se mu líbí. Dá se tedy očekávat, že dojde ke změnám, ale některé rysy Obamacare ve zdravotnictví zůstanou.