Mistrná melancholie až do morku kosti. Nick Cave představí album Skeleton Tree v Praze naživo

Nick Cave v Praze 2017 - vizuál

Skeleton Tree je šestnáctým studiovým albem Nicka Cavea a jeho pozice v žebříčcích ukazují, že šlo o trefu do černého - druhá příčka v britské hitparádě a dvacátá sedmá v americké jsou tomu důkazem. V jedenácti zemích se prosadilo mezi prvních pět nejprodávanějších alb a v mnoha dalších zemích Skeleton Tree bodovalo v první dvacítce. Fanoušci mohou jásat, protože na místech, kde bude Nick Cave naživo představovat svou novou desku, se objevila i Česká republika.





Nick Cave & The Bad Seeds naposledy dobyli Prahu v roce 2014 při turné k desce Push the Sky Away. Podle nadšených recenzí kapela tenkrát doslova „uhranula“ publikum. Tentokrát zahrají ve složení: Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica a Larry Mullins. Jak bylo patrné již při australském turné, tak Nick zahraje kromě skladeb z nové desky i své nejznámější hity. Rozhodně je na co se těšit!



Nick Cave je australský zpěvák, textař, herec a spisovatel. Kapelu Bad Seeds založil v roce 1983. Na kontě mají 16 studiových alb a mnohá ocenění.