MLADÍ A NEKLIDNÍ: Divoká jízda s otevřenými nůžkami v ruce a nákupy v pyžamech

Dámy a páni, tohle je dvojjediný blog. Čauko, zdravím z Ruzyně. Mám červenej batoh, nevidíme na sebe náhodou? Jedu se kouknout na Ararat z té strany, z které se k němu nesmí. Mám pár kakaovejch bobů, paštiku a náhradní sandálky. Kecám, červenej batoh mi praská ve švech. Od zítřka začíná Hra na poutníka s lehkým srdcem. V mém případě už ze startzhu lehce zpackaná.

Červenec byl velice plodný párty měsíc. Zbyla mi po něm moje historicky první hromadná skupina přátel na messengeru. Je to pro mně něco jako druhá puberta. A já bych ti to teďko všechno strašně ráda povykládala, ale blíží se ta chvíle kdy „uložte všechno, včetně sebe, do letového režimu,“ takže jsem přišla na totálně skvělej nápad. Úplně novou formu ve formě. Hosta na blogu.



Dámy a přátelé, dovolte mi představit vám kolegu Šimona, chodící knihovnu, lingvistu všedních dní, člověka tak mladé a neklidné duše, že už nadále nemůže zůstat této platformě skryt. Ještě chci hrozně hrozně říct, jak moc se bojím zmije levantské a toho, že jestli jí jen okem spatřím, zastaví se mi moje lehké poutnické srdce, supící pod tíhou červeného batohu. Šimone jsi tady? Chyť mě za ruku, držíš se?

Držím obojí. A mžourám očima na odpoledne uprostřed Slovinska, kdesi na louce po etno festivalu. Z auta kancl a snaha slepit události posledních nocí ve smysluplný obraz reality. Selhávám.



Jinak tři prsty nad fajn.

Ne. Ještě nás nedostali. Stále stojím na nohou připravený střílet do tmy, dokud udržím v ruce tužku, neslintám si na košili a dokud mám dost sil kousnout si ohně.

Teď k tomu bolgerskému hostování.

Kolegyně Dočkalová je vůbec taková roztomilá malovaná truhlice zběsilých nápadů. Ten poslední z nich byl, abych vám podal zprávu o dnech, hodinách a událostech minulých týdnů, zatím co se sama poklidně vydává po směru plavby Noemovy archy.

Bůh s ní jako tehdy s Noem.

Tak pome, přetáčím tachometr a začíná pršet. Příhodné. Antikórový déšť, píše někde Šiktanc.

Milé děti začalo to tedy z kraje prázdnin, jako nějaký epos: velikou svatbou našich starých přátel. Té lásky. Těch hrůz. Někdo se oženil, někdo se opustil, někdo plaval v bazénu ve svatebním a zůstal tak další tři dny, někdo se opil, někdo nepřijel, ale my byli tam, živí jako nikdy. Sedělo se pak několik dnů u ohně i chat, a byl to téměř parník svobody, který ne a né přirazit ke břehu, než si pro vás zase přijde realita a vy se rozpustíte, každý sám ke svým průserům.

Já se například ocitl v Katachstánu na EXPU 2017 (dlouhý příběh), kde jsme obohacovali český pavilon o chůdařské umění. Astana je betonová Potěmpkinova vesnice. Jakoby kdosi těm nebohým pastevcům šlápl do úsměvu botou vystuženou a zaklel je mezi šeď nivelizace města. Dobrou vizitkou pak zůstává, že státní správa funguje dokonale. Sebrali nás s přehledem už první den.





Po takovýchto suverénních úspěších vydatého pobytu, po zpátečním letu a sedmi hodinovém čekaní na letišti v Minsku, (což je skutečně půvabný zážitek plný zmaru), zkrátka po dalších různých obrodružstvích jsem se ocitl opět poblíž rodných končin antracitové Ostravy, aby mohly slavně začít ano ano už je to tady, Colours of Ostrava - patrně největší obchoďák mezi ploty jaký jsem kdy viděl. A že jsem viděl věcí.

Peněženky ven.



Nebudu vás nudit kecy o frontách na toiky, pivo, či říčných davech k nepřežití nebo třeba o soukromých pokusech o hloupé návraty k mrtvým uvnitř. Ne ne. Pravý festival se odehrával jinde.

Dal jsem totiž k dispozici byt. Něco mezi farou a antikvariátem, prej..

Penzion Krupa.

I začaly kolotoče. Divoká jízda s otevřenými nůžkami v ruce.

Ztráty klíčů, nálezy klíču, nálezy lidí. Kolega Milo zo stredného Slovenska rovný jako strom, kolegyně Šílená (tohoto času tulící se ke zmiji levantské), kolegyně Něžná z Olomouce a asi dalších osm lidí. Cikánský lágr. A pak a pak.. Noci a dny nahoru dolů, tobogán světel, hromadící se lahve, tam a zpátky, doprava doleva až na nákup v županu, zkosené ulice, další a další lidé s krosnama, vyndané topinkové přesnídávky, hudba duní, Ostrava otéká, trochu spánku, eseje Havla, bloudění ve spodním prádle, Objektiv čt, vykuřovadla, svíčky, kafe, cigára a víno hlavně víno a opět stoupáme a klesáme, svět se točí, je pozadu a pak nás zase dobíhá v patrech kocovin. Opět ten byt a ráno. Nakonec sedí před zrcadly slepí krtci. A mše začíná na novo mí černí pasažéři.

Náš životní styl nikdo nevymyslel. Ten se takto alibisticky stvořil sám.

Jsem racek.

A tak to bylo a bylo to krásný. A nějak to bude dál.

Jen škoda, že kolegyně Era ochořela, nedorazila a naše historické seznámení tedy proběhlo až o týden později, v čase úmorných veder, lidové hudby, festivalu v Hlučíně a dalších ulepených přejezdů tentokrát do Prahy.

A tam zase..

Ale to je na někdy přístě. Třeba i ta část příběhu, jak s někým sedím ještě teď v kuchyni a poslouchám ticho.

Zdravím vás kolegové. Prší mi na kapotu tentokrát ve Slovinsku. Všechno bude fajn.

Řekněte, kdo to má?

Vždyť bychom mohli učit mladé tchoře smrdět!

Potkáme se někde na cestě.

Kryjte si záda. Kolega Šimon