MLADÍ A NEKLIDNÍ: Extrémní oběť pro umčo

Pravidelní čtenáři našeho SkvělíABohatí blogu vědí, že naše profese je velice náročná. Horší je snad už jenom... degustátor prosecca ne, sorry nic není horší. Tyto prázdniny jsem se rozhodl na sobě zamakat. Jako první kšeft v nový sezóně mě totiž čeká hra Muži se minuli v slovenštině.

Leonardo se kvůli natáčení REVENANTu denně brodil v ledový vodě a jedl syrový maso. To bych uměl taky, ale nechce se mi. Ale zkuste kvůli roli jet na Slovensko! Ano, přesně takovou oběť jsem řemeslu musel obětovat já.



Hejtři by mohli namítat, že jsem prostě jen jel za rodičema, kteří bydlí v Banské Bystrici. Jasně, ale jak potom vysvětlíte, skutečnost, že jsem si do baťohu přibalil i text? Náhoda? Nemyslím si. A nebýt toho, že se na slovenském koupališti překvapivě opalují holky a točí pivo, určitě bych ten text taky i otevřel.

Ale to není nic v porovnání s tím, do jakého extrému jsem se pustil kvůli přípravě na Zamilovaného Shakespeara, kterého budeme dělat pod Palmovkou. Zkouknul jsem Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem (!!!). Podle Wikipedie se Shakespeare a Dušek nemohli nikdy potkat, ale já jsem v rámci studia na roli napsal vlastní verzi Romea a Julie.

POZOR SPOILER! Začíná to normálka klasika, ples, šermování, keci, keci, nuda. Pak přijde ta přeceňovaná balkónová scéna a začíná opravdová show. Romeo leze nahoru, aby Julii políbil, v tom se balkón utrhne, Julie uskočí, ale chudák Romeo se zřítí z výšky dolů. Ztratí vědomí, herci hru zastaví a v panice se ptají po doktorovi v hledišti. Naštěstí je mezi diváky mladá sexy sestřička, která protagonistovi Romea, po vzoru Baywatch, dává umělé dýchání (jakože raz dva tři výdech a výstřih na kameru).

Tomáš Dianiška Narodil se v Banské Bystrici. V devatenácti letech odešel ze Slovenska do Prahy, kde v roce 2008 absolvoval herectví na činoherní katedře DAMU. Po ukončení studií nastoupil do angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárnil více než 30 postav. Je spoluzakladatelem a dvorním dramatikem undergroundového a punkového Divadla F. X. Kalby, se kterým se zaměřuje na témata blízká "generaci YouTube". Účinkuje v hip-hopové kapele Pipinky pičo a také jako party DJ. Členem Divadla pod Palmovkou je od září 2014. Pro Studio Palmoffka napsal hru Mlčení bobříků.



Herec se probudí a inscenace může pokračovat. Do Romea se ovšem reinkarnoval Jaroslav Dušek, který je zrovna na transcendentálním výletě. Začne do textu Romea a Julie plést ezoterické batikované pseudo moudra až nakonec... a to už si poslechněte na Silvestra na Dvojce Českého rozhlasu. (Díky, že platíte koncesionářské poplatky – můžou vznikat takovéhle umělecké opusy).

Obětoval jsem se i pro Divadlo Letí, pro které vyvíjíme hru Den závislosti o sci-fi spisovateli P. K. Dickovi. Tento pán napsal asi tisíc knížek, ale nejsem žádnej úchyl, abych si o prázdninách četl. Takže si celé dny si stahuju filmy, natočené podle jeho románů (jasně, že bych radši stahoval něčí kalhotky, ale to je právě můj dar kultuře). Poznámka pro softwarovou policii – stahováním filmů samozřejmě myslím, že stahuju ten plastový obal z originálních nosičů.

A najednou koukám, že prázdniny jsou skoro fuč, takže musím začít večírkovat (tady v Bystrici se tzv. žůruje) abych se dostal do formy na novou sezónu, prostě profík. No, uznejte, že DiCaprio to má jednoduší a dostává za to cca o milion milionů dolarů víc. Ale neberu si to osobně a nechci hřešit slovem, protože jsem, a ́propos, konvertoval ke starým Toltékům.