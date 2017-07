MLADÍ A NEKLIDNÍ: Kam na prázdniny s šerednými kámoši?

Je poledne prvního července a už volal první člověk, který se taky s něčím doťukal a nabízí zdarma svoji dovolenku v Itošce. To znám, to se děje často. Taky jsem takhle párkrát po vysvědčení prošla zavřenými skleněnými dveřmi. Včera tu byli Prago Union. Kdyby z nebe na zem sestoupil duch Shakespeara a byl by to čirou náhodou velkej černoch v bílý košili, možná by se chvíli divil, proč je to zrovna tady v Čechách, ale pak by se hnedko šel pozdravit Katem a zeptat se, jak se má. Tím jsem si jistá.



No, nic. Včera jsem se takovou rodinnou náhodou ocitla na vyřazování deváťáků ze základní školy. Malé moravské město, línej vzduch, ta samá místnost, kde se lidi sezdávaj nebo vítaj občánky. Proslovy, starosta, předseda rodičovského sdružení, z repráků hraje hudba, o který je někdo mylně přesvědčenej, že je pro mladý. Deváťáci navlečení do něčeho, co je buď hrozný, protože si to sami nevybrali anebo ještě horší, protože vybrali.

A stejně je to celý za chvíli tak přenádherně čistý, nevinný a dojemný, že brečím a dělám se, že vůbec ne. Prstama si škrábu do očí a dvakrát si odcházím na záchod opláchnout obličej. Holky všechny bulí taky. Kluci samozřejmě vypadaj, že se jich to vůbec netýká, ale tak známe to, no, ti měli vždycky pomalejší rozjezd. Mluví se o začátku života, o konci jedné kapitoly, že se má třídit odpad, odkazy našich předků a že jsou všichni na děcka hrdí, jak včera zvládli odtančit závěrečnou akademii. A najednou nic neva, najednou neva, že celý tenhle rituál se kdekomu může zdát lehce trapný, protože je to furt lepší než žádný rituál. A bylo by skvělý, kdyby to člověk věděl už hodně hodně mladej, protože potom by se třeba tolik nebál. Kdyby někdo deváťákům na takovém vyřazení řek:



„Už to před vámi nemůžeme déle tajit, odteď bude trapno neustále součástí vašich životů a nemá smysl s tím nijak bojovat. Pojďme jej odteď brát jako tlustého šeredného kámaráda, který sem tam řekne něco vtipného, ale jenom, když ho nikdo neslyší. Všichni jsme neustále děsně trapní, jen se na nás, děti, podívejte. Lišíme se akorát tím, nakolik je s tím kdo srovnaný. Kdo na svýho tlustýho kámoše spiklenecky pomrkává a nemůže se dočkat, až spolu osamí a na podlaze puknou smíchy a kdo z nás se ho zoufale snaží nastrkat zpátky do nohavice, načež se kluk děsně rozkříčí a nakonec se strachy pobleje. Když budem mít rádi tyhle tlustý kluky, který furt bolí břicho ze zvracení a děsně se počůrávaj, budem podle všeho mnohem sympatičtější lidi a naši přátelé, kteří nás z různých důvodů stále zapomínají opustit, nám budou blíž a legračnější, než kdy předtím. Co k tomu víc dodat, děcka. Je léto. Ujistěte se, že všechny skleněné dveře, kterýma někam vcházíte jsou doopravdy otevřené. Dávejte pozor na přechodu a opovažte se přijít domů a říct tátovi, že punk už není.“

Dovolte mi skončit slovy klasika: „Nic není jedno, ale jedno je jistý, naše úmysly byly vždycky, narozdíl od nás, čistý.“