MLADÍ A NEKLIDNÍ: Proč nesmím na festivaly...

A to já mám festivaly rád. Byly doby, kdy jsem za léto stihnul i osm kousků. Naučil jsem se milovat plný TOI TOI – ky, a fronty na pivo a opilce, padající na můj stan. Poezie.



A teď v létě, po celoroční tvrdé práci v divadýlku najednou sedím v nemocnici. A dokonce to nemá ani veselou zápletku, třeba že jsem po koncertě Die Antwoord vylezl na světelnou konstrukci a sekuriťáci mě museli sestřelovat gumovýma projektilama. Nic tak romantického. Normálka, klasika, jsem OK, sedím v porodnici a čekám na mimino. Prý to bude ještě chvíli trvat, tak píšu tenhle report a pak se skočím kouknout na tu show.

Kamarádi z divadla mě uklidňovali, že to bude v pohodě, život se mi nezmění, že mě dítě dokonce inspiruje v práci. Dobře, takže až po prázdninách začneme na Palmovce zkoušet Shakespearea, přijdu a vyčurám se na jeviště. „Sorry, to jsem se inspiroval u svého syna, on to dělá furt.“ Nebo vyhrnu kolegyni tričko a přisaju se jí k bradavce? „Promiň malička, tomu já říkám tvorba.“ A namísto veršů budu jen tak žvatlat. „Ne, já nejsem opilý, volání přírody, evoluci nezastavíš, to já ne to Darwin.“

Zatím jsem si na tajňačku pětkrát potáhnul z rajského plynu, abych zahnal svoje bolesti. Dnes to bude trošku kratší text, protože si připadám malinko jak hovado, který píše na kompu i když kolem mě ženský vzdychaj jak tenistky na Wimbledonu. Ať žije cynizmus! Hezké léto, hezké fesťáky, ať je hudba tvůůůj lék. Ty jo, začíná my najížďet ten rajskej plyn...