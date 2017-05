MLADÍ A NEKLIDNÍ: Trailer na Terezu a nekonečné množství konverzací

Trailer na Terezu

-“Kam jedeš?“

-“Na Karlák.“

-“Přímo na Karlák?“

-“Jo, přímo.“

-“Jsi přibral.“

-“Jo, přibral, přestal jsem fičet.“

-“Co žes přestal? Cvičit?“

-“Fičet, říkám. Kdes vzal ty balónky?“

-“Jenom vyhodím ty flašky a hned ti to řeknu.“

Ahoj, jsem Tereza a miluju konverzace bez pointy. Prý budu psát blog. Uvidíme, o čem bude. Mohl by to být hřejivě vtipný koutek, kde se vyzpovídám ze své křehké a roztomilé popletenosti a vy si díky tomu uvědomíte, že jsme všichni smrtelní nebo tak něco, ale to mi víc, než cokoli jiného, připomíná špagety, co proklouzly cedníkem do výlevky a nikdo se jich tím pádem nechce moc dotýkat.

Ahoj, jsem Tereza a jsem chaotik perfekcionista. Miluju detail. Moje hlava je databanka sesbíraných detailů, které spolu vůbec nesouvisí. Kousky rozhovorů, pohyby v obličejích, malá nehlídaná děcka, jak se někdo shýbá pro odpadek na ulici, dráty vysokého napětí, proč máme všichni málo železa v krvi a tak dál. Za každý takový do sbírky mám radost, která vydrží týden. Jednou za čas se některé z nich záhadně spojí v logický obraz něčeho většího, v obraz ulice, v obraz společenství a já z toho pak mám takovou radost, že si to druhý den nepamatuju.



Tereza Dočkalová Narodila se v roce 1988 v Novém Jičíně. V roce 2002 začala studovat herectví na ostravské Janáčkově konzervatoři a již během studií hostovala v Těšínském divadle v Českém Těšíně a v ostravském Divadle loutek. Poté dostala nabídku hostovat v ostravské Komorní scéně Aréna, kde na sebe upozornila v roli Nini Zarečné v Čechovově Rackovi a po ukončení studií zde nastoupila do angažmá. V roce 2012 obdržela Cenu Thálie v kategorii herečka do 33 let.

Ahoj, jsem Tereza a věřím tomu, že v té druhé dimenzi, kam kmitají naše atomy, jsou myšlenky okem viditelné a jednou na tom založím náboženství a vydělám na odpustcích tolik peněz, že si pořídím soukromý tryskáč.



Ahoj, jsem Tereza, miluju magický realismus a zdá se mi, že Janu Nebeskému se povedlo aplikovat ho do normální mluvy. Miluju kýč, díky Dianiškovi, a to dokonce nebývale a nekriticky silně. Jsem víc doma v divadelním čase než v tom reálném a abych se z toho nezbláznila, hrozně se snažím o tom vůbec nemluvit.

Ahoj, jsem Tereza a většinu času vůbec nevím, jak se sebou mám přežít a můj pes se jmenuje Pecka a pojmenoval jí tak Mikluš, protože jsem jí dostala na děkovačce místo kytky. Dělá mi problém chápat lásku jako koncept monogamie a mrzí mě, že Zykmund Bauman nemohl být můj děda nebo aspoň jeho brácha.

Ahoj, jsem Tereza a zdá se mi, že slova jsou zbytečně silná zbraň pro člověka dvacátého prvního století, a že kdyby mohly mluvit, řeknou, že z většiny z nás jsou už dlouhou dobu unavená. A jestli je názor od slova nazírat, bude mi vždycky dělat velké potíže si nějaký doopravdy osvojit, protože problém si ve své lehce schizofrenní hlavě představuju jako osmistěn, jehož každá stěna odráží světlo jiným směrem.

Ahoj, jsem Tereza a často se cítím vinna už jenom za to, že nemohu ničím zaručit, že kdybych se narodila ve třicátých letech minulého století do Německa, nebudu pochodovat v Hitlerjugend. A taky mám pocit, že skoro nikdo z nás a to mě děsí.

Ahoj, jsem Tereza a moje máma mě normálně kojila, tak si nedokáže vysvětlit, kde se mohla stát chyba.