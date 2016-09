Šestice mladíků oslovila svou oběť okolo 21:00 ve stanici metra Palmovka. Muž s nimi ale odmítl komunikovat, načež mu začali vulgárně nadávat. Po příjezdu vlaku nastoupili útočníci i jejich oběť do stejného vozu, kde se agrese stupňovala. „Po několika nadávkách a výhrůžkách jeden z nich přišel k poškozenému a bezdůvodně ho udeřil pěstí do obličeje. Posléze se k útočníkovi přidal další ze skupiny a s boxerem na ruce začal bít poškozeného do obličeje,“ popsala událost policejní mluvčí Iveta Martínková.

Muže se zastal spolucestující, kterého útočníci také napadli. Ve stanici metra Hloubětín mladíci vystoupili. Jejich oběť dojela až na Černý Most, kde musela vyhledat lékařskou pomoc. O případných zraněních muže, který se napadeného zastal, policie nemá informace.

Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. Totožnost útočníků se ale dosud nepodařilo určit. Kriminalisté proto dnes zveřejnili fotografie a videa pořízená bezpečnostními kamerami. „Policisté by ale potřebovali získat i výpovědi svědků a také muže, který se poškozeného zastal a následně se stal sám obětí útoku, uvedla mluvčí. Veškeré informace lze volat na tísňovou linku 158.