Mladíci obvinění ze zapálení kostela v Gutech si stěžují na vzetí do vazby

Dva mladíci obvinění z úmyslného zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech podali stížnost proti rozhodnutí soudu, který je poslal do vazby. Jejich pobytem ve vazbě se tak bude zabývat Krajský soud v Ostravě. ČTK to řekl dozorující státní zástupce Josef Šuhaj.

„Mohu potvrdit, že oba obvinění si podali stížnost. Další informace momentálně k případu zveřejňovat nebudeme,“ řekl žalobce.



Policie v souvislosti s požárem kostela obvinila tři mladíky. Dva jsou ve vazbě, třetí je vyšetřován na svobodě. Důvodem, proč státní zástupce podal návrh na vazbu, je u jednoho z obviněných možnost, že by se kvůli hrozbě vysokého trestu (až 15 let vězení) vyhýbal trestnímu řízení, ale také to, že by obvinění mohli pokračovat v trestné činnosti. Dosud nebyli trestáni a není známo, že by už něco spáchali před zapálením kostela. Jeden z pachatelů ale měl vytipovánu ještě minimálně jednu sakrální památku.

Motiv činu zatím není jasný. Třetí obviněný je vyšetřován na svobodě. Podle dostupných informací šlo spíše o pomocníka, který víceméně pomohl odhalit další dva pachatele.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel minulý týden v noci na středu. Pocházel z 16. století, velká část jeho vybavení byla původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl za 4,3 milionu korun zrekonstruován. Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná.

Záhy po požáru se začalo uvažovat o obnově kostela. Většinu nákladů by měla pokrýt pojistka, o další náklady je připraveno podělit se ministerstvo kultury a město. To dnes schválilo vyhlášení veřejné sbírky.