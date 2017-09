Pobodal dva policisty, za mříže půjde na 18 let. Mladíka čeká i protidrogová léčba

PRAHA Osmnáctiletý Lukáš Hajný si odpyká 18 let vězení za loňské pobodání dvou policistů ve Velicích na Českobudějovicku. Trest za vraždu a za pokus o další mu ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Po útoku zfetovaného mladíka jeden ze zasahujících policistů zemřel, druhý má trvalé následky.

Hajný musí pozůstalým uhradit 1,3 milionu korun, dalších více než 400 tisíc má zaplatit pojišťovně. Součástí trestu je také ambulantní protidrogové léčení.



„Podle našeho názoru se nejedná o trest nepřiměřeně přísný, pouze v tom případě bychom mohli výrok o trestu měnit. (...) Obžalovaný ani před odvolacím soudem neprojevil žádnou velkou lítost nad svým jednáním. Bude mít dost času na to, aby si svou chybu ve věznici uvědomil,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Útok se stal loni 18. prosince. Hajný, který od dětství zneužíval drogy, tehdy vyhrožoval členům své rodiny a napadal je. Jeho matka proto zavolala na tísňovou linku a požádala policii o pomoc. Do domu se dostavila dvoučlenná uniformovaná hlídka z obvodního oddělení, jež vycházela z toho, že mladík je ozbrojen pouze násadou od koštěte.

Hajný nejprve udeřil prvního z policistů dřevěnou tyčí do úst, a když na něj hlídka vytáhla teleskopické obušky, bodl druhého z mužů kuchyňským nožem do břicha. Tomuto policistovi zachránila život následná operace, při níž mu lékaři museli odejmout slezinu. Jeho kolegu, kterého Hajný zasáhl nožem zezadu do hrudníku, se zachránit nepodařilo. Po zakrvácení hrudní dutiny zemřel na otok mozku.

Vrah byl pod vlivem pervitinu a marihuany

Mladík, kterého dnes do jednací síně přivedla eskorta těžkooděnců, vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem pervitinu a marihuany a že tři noci nespal. Nepoznal prý, že jde o policisty - myslel si, že jsou to „teroristi nebo gangsteři“. „To je přece hloupost, jít na dva vycvičené policisty, kteří mají pistole, s nožíkem. To by mě nenapadlo ani ve snu,“ řekl odvolacímu senátu. „Myslel jsem si, že mě chtějí zmasakrovat, že mě chtějí zabít. Ve skutečnosti ani nevím, kde jsem sebral ten nůž. Já jsem prostě sáhl a najednou jsem ho měl v ruce,“ dodal.

Hajného advokát Miroslav Kříženecký postavil odvolací řeč mimo jiné na tom, že za fatální následky činu může nevycvičenost policistů a podcenění situace z jejich strany. „To je tragédie, že policie, která se honosí tím, že má pomáhat a chránit, nedokáže ochránit vlastní život. Kdyby byl služební zákrok proveden správně, neměli byste dnes koho soudit,“ prohlásil.

Vrchní soud však jeho požadavku na vrácení věci krajskému soudu k dalšímu projednání nevyhověl. Pouze zmírnil typ věznice z nejpřísnější zvýšené ostrahy na ostrahu, což navrhoval i státní zástupce, a změnil formu protidrogového léčení z ústavního na ambulantní.

Součástí verdiktu je i výrok o zabrání konopí a zbraní, které policie našla v domě Hajného rodiny při následné prohlídce.