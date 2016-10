Pět nejzajímavějších senátních duelů: Mládkův vabank či Škromachův možný konec

Dveře volebních místností se znovu otevřou v pátek ve 14:00. Ve stejnou dobu o den později začne sčítání hlasů, na jehož konci vzejdou jména budoucích senátorů. V úvodních soubojích si žádný z kandidátů nezajistil více než 50 procent hlasů, které by znamenaly přímý zisk senátorské pozice. Druhé kolo se tak týká všech 27 obvodů, mezi uchazeči se objevují i známé osobnosti. Server Lidovky.cz sestavil pětici těch nejzajímavějších finálových duelů.



Souboj akademiků

Ostře sledované klání známých osobností na Praze 6 přineslo nejedno překvapení. V obvodu, kde se doposud vždy radovala z vítězství pravice, se do druhého kola poprvé v historii probil zástupce levicové strany. Filozof Václav Bělohradský (ČSSD + SZ), který do politiky odhodlaně nakročil s vařečkou v ruce po boku předsedy Strany zelených Matěje Stropnického a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) - více o kulinářském předvolebním spotu čtěte ZDE -, si vysloužil přízeň necelých 17 procent voličů. Za sebou nechal tanečníka Vlastimila Harapese (ANO), disidenta Františka „Čuňase“ Stárka (ODS) či bývalého generálního ředitele společnosti Sazka Aleše Hušáka (NEZ).

Soupeřem Bělohradského v akademickém souboji bude ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička, společný kandidát TOP 09 a Starostů a nezávislých, kterého podporuje i KDU-ČSL. Dlouholetý pedagog zvítězil v prvním kole naprosto jednoznačně, před Bělohradským měl náskok více než 25 procent hlasů. Nechybělo mnoho a do druhého kola by postoupil přímo. I proto by jiný výsledek než Růžičkův opětovný triumf byl překvapivý. Vítěz na senátorském křesle vystřídá po jednom volebním období občanského demokrata Petra Bratského.

Jiří Růžička, který kandidoval za Top 09 slaví v restauraci U veverky postup do 2. kola senátních voleb.

Mládkova hra o všechno

Třináctý volební obvod Tábor bude mít v horní komoře Parlamentu po dvaceti letech nového zástupce. Současný senátor Pavel Eybert (ODS), který proslul jako aktivní politický organizátor dálnice D3 a D4 z Prahy do jižních Čech, se letos rozhodl poprvé od vzniku Senátu v roce 1996 nekandidovat.

Na jeho pozici ho vystřídá jeden z dvojice Jaroslav Větrovský (ANO) – Jan Mládek (ČSSD), přičemž hlavně druhému jmenovanému půjde ve volebním duelu o hodně. Současný ministr průmyslu a obchodu se v sobotu nechal slyšet, že pakliže ve druhém kole neuspěje, dá k dispozici svou vládní funkci. „Nechci přidělávat problémy ani straně, ani předsedovi, bude to na něm,“ řekl novinářům.

Na Táborsku si v úvodním kole vysloužil největší podporu voličů starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský, pro nějž se vyslovilo 6882 lidí. Mládek za ním zaostal o pouhých 88 hlasů, čímž se oba aktéři postarali o vůbec nejtěsnější rozdíl mezi finalisty v celé republice. Daleko od postupu nebyl s více než šesti tisíci a třemi sty hlasy také třetí v pořadí, současný táborský starosta Jiří Fišer. Právě jeho podporovatelé by ve vyrovnaném souboji měli hrát klíčovou roli.

Zazimuje medvěd v Parlamentu?

Boj o každý hlas byl k vidění i v obvodu Plzeň-město, kde se do poslední chvíle o dvě postupová místa přetahovali čtyři kandidáti. Do druhého kola se nakonec podívá filmař, producent a autor zvířecích Večerníčků Václav Chaloupek, kandidující za hnutí Občané patrioti a současná senátorka Dagmar Terelmešová (ČSSD).

Pro Chaloupka, tvůrce známých televizních seriálů Méďové nebo Vydrýsek v úvodním kole hlasovalo v sedmém volebním okrsku 18,41 procent, nejvíce ze všech. Před druhou Terelmešovou ale uhájil svou pozici o pouhých 0,47 procenta. Daleko za nimi neskončila ani poslankyně Miloslava Rutová (ANO) a lékař Marcel Hájek, společný kandidát lidovců a občanských demokratů. Oba obdrželi necelých sedmnáct procent hlasů.

Zatímco Hájek se po potvrzení výsledků vyjádřil, že ve druhém senátním kole podpoří Chaloupka, Rutová se od něj naopak distancovala a vyčetla mu jeho minulost. Narážela na skutečnost, že Chaloupek kdysi pod nátlakem podepsal spolupráci se Státní bezpečností. Filmař sice součinnost s StB popírá, na jeho popularitě by se ale tato skutečnost mohla značně projevit.



Blíží se Škromachův pád?

Zdeněk Škromach z ČSSD postupuje do 2. kola senátních voleb na Hodonínsku

Současný senátor za Hodonín Zdeněk Škromach (ČSSD) se v politice pohybuje od roku 1996, kdy se stal členem Poslanecké sněmovny. V roce 2010 své poslanecké křeslo vyměnil za to senátorské a nyní, po dvaceti letech ve vrcholové politice, mu reálně hrozí, že se s ní bude muset rozloučit. Ačkoliv do finále postoupil přesvědčivě, jeho cesta za obhajobou bude ještě trnitá.

Na Hodonínsku se totiž největší podpoře v úvodním kole těšila lidovkyně Anna Hubáčková. Starostka Ratíškovic zaujala přes 28 procent voličů. Škromacha, svého největšího soupeře porazila o čtyři procenta, čímž mnohé velmi překvapila.

Škromach, který byl před volbami považovaný sázkovými kancelářemi za vůbec největšího favorita svůj výsledek přičítá právě tomu, že jej média označovala za jistého vítěze a někteří voliči tak pokládali účast za zbytečnou. Druhé místo ale podle něj nakonec může znamenat výhodu, neboť příznivce zmobilizuje.

Váňův politický dostih

V karlovarském dostihu má po první polovině trati nejlepší výchozí pozici současný senátor a starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Osminásobnému vítězi Velké pardubické Josefu Váňovi (ANO) utekl o více než 1200 hlasů. Do Senátu, kam letos kandiduje už potřetí, má tedy blíže.

Váňa, který sledoval výsledek na dostihovém závodišti v Pardubicích, však boj o senátorský mandát nevzdává. Šanci, kterou dostal, chce využít. Rád by přesvědčil voliče, kteří volili nepostupující kandidáty. Jeho přání ale příliš nepodporuje skutečnost, že Karlovarský kraj patří, co se volební účasti týče, k nejhorším v Česku. Před šesti lety ke druhému kolu voleb v lázeňském městě přišlo pouhých dvanáct procent oprávněných voličů.