Mlha komplikuje nedělní dopravu, pozor i na mokré silnice

Dopravu v Olomouckém, Zlínském a místy v Libereckém i Ústeckém kraji dnes ráno místy komplikuje mlha, která může být místy i mrznoucí. Vozovky jsou většinou holé a mokré, zejména na severu leží místy zledovatělý sníh či zbytky sněhu. Meteorologové proto varují před možnými ledovkami ve Zlínském a Olomouckém kraji a na horách. Tyto silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Ve vyšších polohách Královéhradeckého a Pardubického kraje zůstává na cestách vrstva uježděného sněhu, který je místy rozbředlý. Nebezpečné úseky jsou ošetřené posypem. Povrch hlavních silničních tahů je vlhký a sjízdný bez omezení.

Všechny silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Jsou většinou mokré, ale nikde nenamrzají. Teploty se k ránu pohybovaly od nuly do čtyř stupňů.

Na většině území Česka je skoro zataženo až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho stupně do plus čtyř stupňů Celsia. Odpolední maximum stoupne podle meteorologů na plus pět stupňů. Místy bude slabě pršet a na horách sněžit.

Podle předpovědi by přes den mělo být zataženo až oblačno, zpočátku by mělo ojediněle slabě pršet nebo sněžit. Odpoledne by měla oblačnost od jihozápadu částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma a až pěti stupni Celsia, na horách budou mezi nulou a třemi stupni Celsia.

Podobné počasí meteorologové očekávají i na počátku příštího týdne. Občas bude sněžit nebo padat déšť se sněhem, řidiče potrápí opět i mlha, která může namrzat. Noční teploty klesnou k minus osmi stupňům, denní maxima stoupnou na plus tři stupně Celsia.