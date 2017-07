Trumpův mluvčí rezignoval. Nechce v Bílém domě finančníka z Wall Street

WASHINGTON Oficiální mluvčí Bílého domu Sean Spicer dal výpověď. Údajně silně nesouhlasí s Trumpovou volbou nového ředitele komunikace Anthonyho Scaramucciho. Informoval o tom server The New York Times. Post od demise bývalého ředitele komunikace Mikea Dubkeho dočasně vedl právě Sean Spicer.

Scaramucci působil jako Trumpův poradce, je to jeho dlouhodobý příznivec, původně je z prostředí Wall Street. Scaramucci Trumpovi také pomáhal získat finance na jeho prezidentskou kampaň. Spicer Trumpovi řekl, že „vehementně“ nesouhlasí s jeho rozhodnutím jmenovat newyorského finančníka do postu šéfa komunikace. Spicer působil jako dočasný ředitel komunikace od začátku června.

Trump Scaramuccimu post nabídl v pátek kolem desáté ráno tamního času. Chtěl, aby Spicer zůstal ve své pozici - Spicer mu ale řekl, že jmenování Scaramucciho je chyba, citoval The New York Times svůj interní zdroj. Scaramucci by se funkce měl ujmout v srpnu.



Spicer údajně poprvé během svého působení pod Donaldem Trumpem cítil, že prezident dělá něco, co mu ublíží, tvrdí korespondent zpravodajského serveru CNN s odkazem své zdroje uvnitř Bílého domu. Podle zdroje CNN Spicer s rozhodnutím Trumpa sice není spokojený a zlobí se, ale s přechodem svého úřadu do nových rukou je ochotný pomoci.



Spicer v pozici mluvčího Bílého domu vydržel téměř přesně půl roku, Donald Trump ho jmenoval 20. ledna, tedy v den své inaugurace. Již na své první tiskové konferenci zaujal pozornost médií, když prohlásil, že má sice v plánu nikdy nelhat, ale někdy „fakta odlišně interpretovat“.

O jeho možném nástupci zatím nejsou dostupné informace, prezident Trump se k jeho rezignaci zatím nevyjádřil.