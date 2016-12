Mobilní radary za miliardy dodá české armádě do roku 2021 Izrael

Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby a... | foto: MAFRA

PRAHA Mobilní radary české armádě by měl nejpozději do roku 2021 dodat Izrael. Novinářům to ve středu řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté, co kabinet informoval o výsledcích tendru, do něhož se přihlásily ještě britská, francouzská a švédská vláda. Za osm radarů by mělo Česko zaplatit podle tendru 2,9 miliardy korun bez DPH. Významná část výroby bude v Česku, uvedl ministr.

Nové 3D radiolokátory MADR mají nahradit zastaralé radary sovětské výroby a zajistit armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Ve spolupráci s plánovanou náhradou protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB zajistí aktivní protivzdušnou obranu. Součástí zakázky je zabezpečení logistické podpory po dobu dvacetileté technické životnosti.