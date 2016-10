„Dohodli jsme se na společném projektu ANO, KDU-ČSL a ODS, takže budeme pokračovat spolu v rámci vedení našeho kraje. Koaliční smlouva se musí připravit, v pátek bychom chtěli připravit koncept té smlouvy a tyto věci projednat ve svých politických strukturách,“ uvedl Vondrák. Podle něj je pravděpodobné, že by smlouva mohla být podepsána koncem příštího týdne.

Hejtman by měl mít celkem sedm náměstků. „Chceme otevřít novou oblast rozvoje regionu, takzvaně chytrý region, takže to bude ten jeden náměstek navíc,“ uvedl Vondrák.

Přesné rozdělení resortů se ještě bude upřesňovat. Podle Vondráka je nicméně už nyní jasné, že ANO má zájem o oblast financí a investic, což považuje za klíčový resort. „Budeme mít také oblast, která se týká životního prostředí. Další oblastí bude regionální rozvoj a turistický a dalším bude zdravotnictví,“ uvedl Vondrák.

Lidovci by se měli starat o oblast sociálních věcí a také kultury, což jsou oblasti, o něž podle lídra Lukáše Curyla měli od počátku zájem. „My jsme spokojeni, ten počet v rámci budoucí koalice odpovídá našemu volebnímu výsledku. Vyhověli nám i z hlediska resortů, které jsme měli jako naše volební priority,“ řekl Curylo. Nepředpokládá, že by další jednání přineslo nějaké zásadní problémy či „třecí plochy“.

Na ODS by tak zůstávalo školství, doprava a rozvoj regionu. „Co se týká programu, nemáme žádné sporné momenty. Nemáme nic, co by bylo v rozporu,“ podotkl Vondrák. V pátek by noví koaliční partneři mohli hovořit i o konkrétním personálním obsazení rady.

Lídr ODS Jakub Unucka ČTK řekl, že s výsledkem jednání jsou občanští demokraté spokojeni. Podle něj je především důležité, že kraji přestane vládnout dosavadní koalice ČSSD a KSČM. „To naše zastoupení odpovídá volebnímu výsledku a možná je ještě o něco lepší, je to řekněme maximum možného,“ podotkl Unucka.

Programové prohlášení by podle Vondráka nové vedení kraje mohlo připravit poměrně rychle. „Programová prohlášení nás tří jsou velmi podobná, takže si myslím, že to bude v době přípravy koaliční smlouvy nachystáno taky,“ řekl Vondrák, který je připraven opustit funkci rektora. Původně byla volba nového rektora naplánována na příští rok v říjnu. Kompetence rektora by tak převzal prorektor.

V nově zvoleném zastupitelstvu bude mít ANO 22 mandátů, ČSSD obsadí 14 křesel, komunisté devět a lidovci osm. Po šesti zastupitelích bude mít pak Koalice SPD a SPO a také ODS.