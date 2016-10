Moravskoslezským hejtmanem bude Vondrák. Koalice vznikla z ANO, KDU-ČSL a ODS

Prvním náměstkem bude lídr KDU-ČSL Lukáš Curylo, který bude mít na starosti kulturu a památkovou péči. V jedenáctičlenné radě bude míst ANO šest míst, KDU-ČSL tři a ODS dvě křesla. Vondrák to řekl po pátečním jednání tří koaličních stran, které trvalo jen hodinu.



Za ANO budou hejtmanovými náměstky Jaroslav Kania, Martin Gebauer, Jan Krkoška a Jarmila Uvírová a členkou rady Radomíra Vlčková. Kania bude mít na starosti finance, investice a majetek, Gebauer zdravotnictví, Krkoška regionální rozvoj a turistický ruch a Uvírová životní prostředí a zemědělství.

Za KDU-ČSL bude dalším náměstkem Jiří Navrátil, který se bude starat o sociální oblast, a členem rady Vít Slováček. Za ODS budou hejtmanovými náměstky Jakub Uncuka, jehož rezortem budou chytrý region a doprava, a Stanislav Folwarczny, který bude mít na starosti školství.

„V podstatě jsme se dohodli i na výborech a komisích, kolik jich bude, kdo jim bude dělat předsedu, ale to je zatím předběžné,“ řekl Vondrák. Z funkce rektora odstoupí. „Ustavující zastupitelstvo, pokud nebude nějaká námitka proti platnosti voleb, by se mělo svolat k 1. listopadu, protože 2. listopadu tady bude na návštěvě pan prezident Miloš Zeman, takže nový hejtman by se mu měl věnovat,“ řekl Vondrák.

V nově zvoleném zastupitelstvu bude mít vítěz voleb ANO 22 mandátů, ČSSD obsadí 14 křesel, komunisté devět a lidovci osm. Po šesti zastupitelích bude mít pak Koalice SPD a SPO a také ODS.