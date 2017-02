Morricone v Praze dirigoval vsedě, publikum aplaudovalo vestoje

Také předchozí koncerty Morriconeho v největší hale v Česku byly vždy dlouho dopředu vyprodány. I v sobotu cestu od metra k hale lemovali lidé s žádostmi o koupi vstupenek, mezi posluchači bylo mnoho cizinců.

Představení zahájila skladba Legend of 1900 ze stejnojmenného filmu režiséra Giuseppa Tornatoreho z roku 1998, který získal Zlatý glóbus za nejlepší hudbu. V první polovině koncertu ještě zazněly melodie z filmů Metti una sera a cena, Bio Ráj, oblíbená Man With a Harmonica z westernu Tenkrát na západě nebo muzika z dalšího klasického filmu režiséra Sergia Leoneho Hodný zlý a ošklivý, ve které se představila sopranistka Rigacciová. Ještě před přestávkou zaujala publikum také zpěvačka Pontesová ve skladbách z televizního seriálu Nostromo.

V úvodu druhé části Morricone nabídl hudbu z filmu Quentina Tarantina Osm hrozných, za kterou Morricone získal Oscara. Diváci tleskali skladbám L’ultima diligenza di Red Rock a Bestiality. Udělení Oscara zvedlo zájem i o ČNSO, který často koncertuje v zahraničí nebo doprovází další světoznámé umělce. „Pokud mohu říci, náš vztah je za roky spolupráce neobyčejný, nejen Enniův ke mně a naopak, ale především jeho k celému orchestru, který opravdu zbožňuje, což již mnohokrát dokázal. Zdůrazňovat, že ČNSO jej miluje, je zbytečné,“ řekl ke vzájemné spolupráci s Morriconem ředitel ČNSO Jan Hasenöhrl.

Velký prostor v této části koncertu opět dostala zpěvačka Pontesová, která se představila ve skladbách z filmů Bitva o Alžír, Podivné vyšetřování nebo Ostrov v ohni. V závěru koncertu nabídl Morricone kompozice Gabriel’s Oboe, Falls a On Earth as It Is in Heaven ze snímku Misie. V přídavku nescházela melodie z Tenkrát na západě proslavená v Česku Věrou Špinarovou jako Jednoho dne se vrátíš.

Slavný skladatel během své kariéry zkomponoval hudbu k více než 500 filmům. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) ocenil Morriconeho cenou Artis Bohemiae Amicis, která je udělována osobám, jež cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury.