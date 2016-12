Mosul padne, než se Trump přestěhuje do Bílého domu, věří ministr obrany USA

Třicetitisícová koalice iráckých speciálních sil, kurdských Pešmergů a sunnitských kmenů a šíitských milicí rychle postupovala a dále postupuje směrem k centru metropole. Stěžejní roli hrají irácké speciální jednotky vytrénované americkými kolegy. I přes pokračující úspěchy se však nečeká, že by se uskutečnil slib iráckého premiéra Hajdara Abádího o porážce Islámského státu (IS) do konce roku.



Podle šéfa Pentagonu Cartera by však mohly koaliční jednotky minout cíl premiéra pouze o pár týdnů. Postup zpomaluje složitý terén městské zástavby a vynalézavost džihádistů. Kromě běžných minometných a odstřelovačských útoků islamisté skrývají v zástavbě bomby a na irácké vojáky útočí sebevražední útočníci v autech.

„Bude to ještě těžký boj, ale stihnout to do 20. ledna je reálné,“ prohlásil podle agentury Reuters Carter. Připustil, že situaci v Iráku začíná ovlivňovat i počasí. „Irácké speciální jednotky jsou ale připraveny na jakékoliv podmínky,“ dodal ministr obrany.

Iráčtí elitní vojáci obsadili téměř celou východní část Mosulu. Obrněná divize irácké armády navíc v úterý postoupila z jihovýchodu do blízkosti řeky Tigris, která protéká centrem města. Vojáci jsou podle generála Abdala Amíra Rašída Jaralláha kilometr a půl od řeky. Vstoupili podle něj do nemocnice Salám ve čtvrti Vahda, která stojí na jihovýchodě města.

„Změnili jsme taktiku - nasadili jsme víc lidí a útočíme na několika frontách, abychom převzali iniciativu a zabránili bojovníkům DAIŠ (Islámského státu) zorganizovat protiútoky,“ řekl zdroj armády Reuters.

V držení IS ale stále zůstávají asi tři čtvrtiny celého města, které sloužilo jako jedno z logistických i politických center celého islamisty ovládaného území. I proto mají bojovníci IS velmi dobré vybavení a v pátek zahájili na několika místech protiofenzivu.

Aby se nevzdávali, vzkázal islamistům i mluvčí IS Abu al-Hassan al-Muhadžer ve zveřejněném audiozáznamu. „Ničte jejich auta a nepřestávejte s nájezdy na jejich pozice. Ať zakusí ve svých úkrytech mizérii, se kterou se potýkáte i vy,“ vzkázal mluvčí podle Reuters obráncům sousedního města Tal Afar, které leží na spojnici Mosulu se Sýrií a je pod tlakem šíitských milic. Ty postupují ke klíčové metropoli ze západu.