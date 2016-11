Nebývá zvykem se na úvod recenze rozepisovat o hostovi nahrávky, který účinkuje jen v jediné písni, ale tady to má svoji logiku. Oním hostem je totiž violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba. Hudebník, který: v mládí přišel do Prahy, aby se stal členem folkrockových Marsyas. Který byl posléze členem ETC... Vladimíra Mišíka a dodnes s nimi příležitostně hostuje. Který v současné době doprovází Ivana Hlase v jeho Triu. A který je frontmanem kapely Blues Session, jež má na repertoáru počeštěné verze písniček Boba Dylana, Neila Younga nebo Bruce Springsteena.

Řeč je o tom proto, že v Nejezchlebově hostování si můžeme velmi snadno promítnout do stylu, který Mrakoplaš zosobňuje, řadu velmi přesných referenčních bodů z domácí i světové scény. Pánové by se jistě neurazili, ani kdybychom mluvili o vzorech, označit za ně taková jména rozhodně není žádná ostuda ani pro protřelé autory a muzikanty.

Jedenáct písniček, které Mrakoplaš na albu Hlídač uvádí (ve vinylové verzi je to o jednu méně), je chytře vystavěných ve stylu, který ocení spíš životně i hudebně zkušenější posluchači. Ne že by snad byly jakkoli uměle složité. Ale rozhodně nepatří k mainstreamu, který je slyšet v českých rádiích - což je tvrzení pochvalné. Mrakoplaš sází na inteligentní rockové písničkářství, plně rukodělnou hudbu, nebojí se instrumentálních sól ani zajímavých aranžmá. Ostatně, je to jedna z nemnoha českých primárně nebluesových kapel, jež má ve stálé sestavě foukací harmoniku.

Hlavním autorem písní a zpěvákem je Pavel Lipták, některé songy jsou dílem Martina Kalendy. Jejich texty jsou výpověďmi normálních chlapů-čtyřicátníků, kteří (už - nebo ještě?) nemají potřebu si nic dokazovat, ale hodně citlivě vnímají svět kolem, hlavně ten nejbližší, vztahový. A ty výpovědi jsou poetické, formálně precizní, a mnohé básnivé obrazy se mohou směle zařadit vedle nejlepších nápadů třeba takového Ivana Hlase.

S Mrakoplašem se lze pravidelně setkávat hlavně v pražských klubech. Chvíle strávené s jejich muzikou, naživo i z této zdařilé nahrávky, patří k doslova příjemným vytržením z každodenní rutiny. Jeden takový večer bude možné prožít i dnes večer v Malostranské besedě, kde Mrakoplaš album Hlídač pokřtí.