A tak se dnes Halloween spojuje s mnoha zvyky a povinnostmi, mezi které patří i pečení dýňových koláčů a dortů.



Jaké dýně na vydlabání, jaké na jídlo

Vydlabávání dýní ke konci října je zábavné pro děti i dospělé a nachází i u nás stále více příznivců. Výsledkem je krásně barevná podzimní dekorace a oživení předzahrádek či vchodů do domu a uvítací osvětlená šklebící se dýně. Ovšem i na dýni si lze pochutnat a v tom případě je lepší volit vyšlechtěné druhy, nikoliv obrovitánské dýně, jejichž dužina není právě nejlepší, anebo dokonce nejsou k jídlu a jsou vhodné jen pro dekoraci. Základní pravidlo zní: Správná dýně ke správnému účelu, a už žádná modrá polévka! Modrá dýně je krásná, ale opravdu jen na ozdobu...

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz

Dýně stále v gastronomii určují trend a jsou stále oblíbenější

Co se zasloužilo o znovuobjevení dýní? Chuť, anebo zdravotní benefity? Asi obojí. Dýně dokáží být velmi lahodné, zvláště pokud si vyberete nově vyšlechtěné odrůdy, jako jsou máslová či muškátová dýně, hokaidó anebo odrůdy méně známé, jako je třeba coquina - štíhlejší podoba máslové dýně, nebo harlequin s půvabným výrazným vroubkováním, jež se podobá harlekýnově límci. Důležitá je samozřejmě vždy tepelná úprava. Dýně jsou daleko chutnější, když je třeba upečete, zvláště pečením získají oříškovou příchuť.



Dýně není jen na ozdobu? Málokdo ví o potenciálu semínek

Dýně je výborným zdrojem vitamínu C, který je pro naše tělo nenahraditelný, chrání buňky a je důležitý pro imunitní systém. Takže až budete sahat po levné dýni na dlabání, zamyslete se dvakrát. Některé levné odrůdy dýní jsou jen pro dekoraci a je tedy lepší si vybrat tak, aby se dřeň dýně mohla použít třeba na polévku a semínka očistit a opražené je sypat na ozdobu jiné zeleninové polévky.

Dýňová semínka jsou výživnými látkami doslova nabitá, mají vysoké hodnoty minerálu fosforu, který udržuje naše kosti a zuby silné a zdravé, a mědi, důležité pro náš nervový systém, ale též pro zdravé vlasy či nezbytnou transformaci železa v organismu. Obsah těchto látek řadí skromně vypadající dýňová semínka mezi velmi zdravé potraviny, a tak si je dopřávejte třeba jako malý “snack”. Takže semínka se vyhazovat nemusí. Lze je také vemi snadno opražit, jsou pak ještě chutnější, křupavé a zatraceně zdravé! Zůstanou připravené na jakékoli použítí: na salát, do polévek, na humus a jiné pomazánky a můžete je při pečení přidat i do těsta, zvýšíte jeho strukturu a ještě mu dodají více chutí a to platí nejen pro pečení domácího chleba.

Mrkvový dort s ořechy a dýní je královnou každé halloweenské oslavy

Pokud chcete na halloweenské oslavě opravdu překvapit, upečte mrkvový dort s dýní a ořechy, ovoňte ho aromatickým kořením a polijte citrónovou polevou. Úspěch zaručen! Nadýchaný a vláčný, voňavý dort k oslavě anebo jen tak k posezení s přáteli při kávě nebo čaji. Při podzimní pohodě jednoduše tento dort nesmí chybět!

Mrkvový dort s ořechy a dýní

1/2 menší dýně hokkaidó



320 g hladké mouky



300 g cukru (1/2 hnědého a 1/2 bílého)



2 lžičky kypřícího prášku do pečiva



2 lžičky jedlé sody



1/4 lžičky mořské soli



2 vrchovaté lžičky mleté skořice



1 1/2 lžičky mletého zázvoru



1/2 lžičky mletého nebo nastrouhaného muškátového oříšku



100 g vlašských ořechů



280 ml kvalitního rostlinného oleje (nejlépe z toho 3/4 lehkého olivového)



4 vejce



1 malá miska rozinek



3 lžíce rumu



4 středně velké mrkve



kousek másla na vymazání formy



papír na pečení na dno formy



Na polevu:

6 velkých lžic moučkového cukru



šťáva z půlky citrónu bez pecek



pár vlašských ořechů anebo pistácií na ozdobu



2 menší kulaté formy na dort



Nejdříve si předehřejte troubu na 180 °C. Rozkrojte dýni, půlku oloupejte ( druhou půlku dýně můžete dát také upéct a použít na polévku) a vyjměte lžící semínka. Nakrájejte na menší kousky a dejte na plech vyložený pečicím papírem a lehce potřený olejem do trouby na 30 minut péct. Jakmile dýně změkne, dejte ji vychladit a pak ji nastrouhejte na hrubém struhadle anebo rozmačkejte vidličkou. Hmotu dýňové dužiny zatím odložte stranou.

Do šálku dejte rozinky, zalijte rumem a nechte macerovat. Vlašské ořechy na hrubo nasekejte nožem a dejte stranou, vyberte však pár půlek ořechů na ozdobu, pokud nechcete použít jen pistácie. Oloupejte mrkve, odstraňte vrchní tmavší část a na hrubém struhadle nastrouhejte na nudličky.

Odvažte si všechny suché suroviny, tedy mouku, cukr, přidejte prášek do pečiva, sodu a odděleně dejte do mouky sůl. Přidejte všechno koření. V odměrce odměřte olej a do něj přidejte celá vejce a jen lehce vyšlehejte. Sypké suroviny přendejte do mísy v mixéru, pomalu začněte míchat a přidávejte postupně směs oleje a vajec. Nakonec přidejte rozinky, ale bez rumu, můžete ho trošku přidat jen na ovonění těsta. Snižte výkon mixéru, lehce promíchejte a postupně přidávejte mrkev a dýni. Směs vlijte do dvou forem, které jste předtím na okrajích vymazali máslem a vysypali moukou a jejich dno vyložili papírem na pečení. Pečte při 180 °C asi 35 - 40 minut.

Po částečném vychladnutí sejměte okraje formy, dejte korpusy na mřížku a poté odstraňte papír ze dna dortu a přendejte na stojan nebo plochý talíř. Po úplném vychladnutí potřete ledovou polevou, kterou jste připravili z moučkového cukru a citrónové šťávy. Pomažte polevou povrch dortu a nechte stékat po stranách. Ozdobte vlašskými a postáciovými ořechy a podávejte. Pokud chcete mít dorty plněné, rozkrojte je, namažte marmeládou a lehkým krémem s příchutí vanilky nebo kávy a skládejte na sebe a krémem ozdobte i horní část dortu. Fantazii se meze nekladou.