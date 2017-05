Mrzí mě, že matku začali spojovat s podnikáním mého muže, říká o Schillerové Rusňáková

Rusňáková v prvním rozhovoru po vypuknutí kauzy pro LN popřela, že by podnikání jejího muže jakkoliv souviselo s politickým působením jejich rodiny.



LN Jak hodnotíte uplynulý týden, kdy na jeho začátku premiér odmítl jmenovat vaši matku ministryní financí a na jeho konci policie začala vyšetřovat dění kolem vašeho manžela?

Ty události spolu nesouvisí. Nicméně byl to zajímavý týden. Hodně jsem se dozvěděla o charakterech a lidských hodnotách některých politiků. Ale hlavně jsem si znovu uvědomila, jak důležitá je pro mě rodina. Co se týče mé matky, já jsem si vlastně oddechla, že to takto dopadlo. Ona je vynikající úřednice ve finanční správě, dělá to celý život a postupně se od okresního finančního úřadu propracovala přes krajský úřad a Generální finanční ředitelství až na ministerstvo. Zažila 12 ministrů financí.

Alena Schillerová na setkání s novináři.

Vždy ale byla úředník, nikdy politik. Nabídku přijala, protože by byla odborně kvalifikovaná ministerstvo vést a mohla by do práce hned naskočit. Sama ale asi trochu podcenila politickou stránku věci, ve funkci ministra by prostě nebyla jen úředník jako dosud, kde se hodnotí profesní kvality, ale hlavně politik. Mrzí mě vůči ní, že ji začali spojovat s podnikáním mého manžela, s mojí kariérou v Brně. To si nezasloužila, protože tyto vztahy skutečně nejsou pro případný výkon funkce nijak relevantní.

LN Jak na vás působilo, když premiér jako jeden z důvodů nejmenování paní Schillerové ministryní uvedl její vazby na skupinu DRFG, respektive vašeho muže?

Přijde mi to jako laciné gesto. V průběhu celé své 27leté kariéry úřednice má matka nikdy nepřišla s byznysem mého muže do styku. Mimochodem: znají se od roku 2013. Že má za zetě podnikatele, který byl řadovým členem ANO, ji přece nemůže diskvalifikovat jako profesionála ve státní správě ani jako případnou ministryni financí.

LN Předseda vlády se rovněž podivil nad tím, že v kontextu kauzy v Brně vaše matka zůstává ve funkci náměstkyně na ministerstvu financí

Mělo by se rozlišovat mezi prací mé matky na ministerstvu, mojí prací v Brně v radě a podnikáním mého manžela. Práci doma téměř neřešíme a naše zaměstnání se nijak nepropojují. Můj manžel nijak nepodniká se státní správou, všichni jeho obchodní partneři a projekty, na kterých se skupina DRFG podílí, byli a jsou v privátní sféře.

LN Byla jste vyšetřováním překvapená? Jste předsedkyní dozorčí rady DRFG, měla jste ponětí o tom, že by manžel mohl být spojen s lidmi, kteří jsou rovněž mezi vyšetřovanými, ať už jde o bývalé, či současné policisty?

Byl to pro mě šok. Vím, že pan Ratajský podniká v oblasti bezpečnostních služeb, pracoval i pro naše firmy, ale netušila jsem, že by měl vynášet nějaké citlivé informace. Pro mě to byl jeden z mnoha obchodních partnerů DRFG. Jako předsedkyně dozorčí rady mohu říci, že podnikání mého manžela je zdravé a legální. A jakékoliv spekulace o opaku jsou pouze účelově a zcela je odmítám.

LN Působíte ve funkci brněnské radní. Přemýšlela jste v posledních dnech, že z funkce odejdete, respektive vystoupíte z ANO?

Přemýšlím o tom už několik dní. Prozatím zůstávám u názoru, že není důvod k jednomu ani druhému. Pracuju pro město, jak nejlíp umím, nikdo to nikdy nezpochybňoval.

LN Slyšel jsem, že jste měla být na druhém místě jihomoravské kandidátky pro sněmovní volby. Chystáte se kandidovat? Nebo zůstanete u komunální politiky?

Měla jsem být na 8. místě kandidátky. Do sněmovny jsem za ANO už jednou – neúspěšně – kandidovala. Ve světle aktuálních událostí kandidaturu zvažuji. Chci mít klid na práci, v regionální politice ho zatím mám, pokud bych se dostala do sněmovny, nejsem si jistá, jestli bych spíš nemusela neustále řešit narážky na to, co dělá má matka nebo můj manžel. V takovém případě bych asi nekandidovala. Kromě toho o sestavě kandidátky nerozhoduji já, takže uvidíme.

LN Šéf ANO Andrej Babiš prohlásil, že váš muž má odevzdat kartičku ANO a hnutí mu má vrátit sponzorské dary. Překvapil vás tento požadavek?

Ano, překvapil. Pan Babiš se zřejmě vyjádřil poněkud emotivně, hnutí ANO má přece své stanovy. Manžel se rozhodl členství ukončit z vlastní vůle, stejně byl spíše sympatizantem než aktivním členem. Věnuje se byznysu.

LN Kolik peněz jste hnutí poskytli? Částky se liší, a navíc se údaje nepodařilo dohledat v seznamech darů ANO.

Já jsem poslala 200 tisíc korun na účet ANO. Manžel poskytl či uhradil materiál a služby k podpoře volební kampaně v roce 2014 za celkem 1 milion a sto tisíc korun.

LN Jak se s Babišem znáte? On tvrdí, že se s vaším manželem vůbec nezná. Je to pravda?

Já jsem se s panem Babišem viděla na několika akcích, které pořádalo hnutí ANO, ale nikdy jsem s ním osobně nehovořila. Pouze jsem se s ním několikrát fotografovala. Můj muž byl jednou v životě společně se mnou na akci RHK Brno, kde byl hostem i pan Babiš. Byly tam další desítky či stovky lidi. Můj muž s panem Babišem taktéž nikdy nehovořil. Neznají se.