Pražské sanitce uletělo zadní kolo minulou středu v ulici v Holešovičkách, když zrovna transportovala pacientku do nemocnice. Ta se do nemocnice dostala s dvanáctiminutovým zpožděním. Odpadlé kolo navíc narazilo do dalších dvou aut, ohrozilo několik chodců a jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Šlo o druhý případ v krátké době. „Tehdy došlo k upadnutí kola v ambulantním prostoru, kdy se sanitka zrovna připravovala do servisu,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí ZZSHMP Matěj Hříbal.

Záchranná služba tak předala případ k prošetření policii. Podle zdroje blízkého vyšetřování nyní policisté pracují s verzí, že kola sanitky byla povolena úmyslně, neboť na šroubech neshledali žádné známky poškození. „Právě proto, že se neutrhly šrouby, nebyly poškozené, upadla obě kola z takzvané dvojmontáže a jednalo se o sanity ze stejného stanoviště, máme podezření, že jde o úmyslný čin,“uvedl pro MF DNES.

Psychopat z minulosti

Pražští dopravní policisté, už si rovněž nechali zpracovat i odbornou expertizu. Indicií, že by kola skutečně někdo povoloval záměrně, mají údajně dostatek. Do obdržení podrobných výsledků ovšem tuto informaci potvrdit odmítají. Záchranná služba navíc uvažuje, že by na neznámého pachatele podala trestní oznámení.

Úmyslné poškozování sanitních vozů by přitom nebylo v Česku ojedinělé. Již v minulosti se několik takových případů stalo i v jižních Čechách. Znalecké posudky ani tehdy neukázaly, že by za příčinou nehod byla technická závada.

„Jednoho dne to ustalo, expertizy neprokázaly žádnou vadu na nápravách, discích či výrobní vadu a my jsme to uzavřeli s tím, že se nám pravděpodobně mstil nějaký psychopat,“ řekl MF Dnes ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý.

Tehdy dvěma vozům ze stanoviště na Černém Mostě upadlo kolo za jízdy, řidič třetího poškozeného vozu včas zastavil. Ve všech případech se jednalo o totožné kolo. Šrouby zůstaly nepoškozené, uvolnily se pouze matice.