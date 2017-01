Proti Slovanské epopeji jsme všichni prckové, říká malířův vnuk

LN: Nelze se s Prahou ale přece jen dohodnout mimo soudní síň?

Už deset let se snažíme s pražským magistrátem dosáhnout konstruktivního dialogu. Epopej jsem nikdy nechtěl, nechci a nebojuji o ni proto, abych ji měl. Ale proto, aby se dostálo dědečkovu přání. Radní pro kulturu Jan Wolf razantně říká, že podmínka o­vystavění nové budovy nikde není. Měl by se naučit číst. Teď mám zprávy, že pan Wolf přišel se skvělým nápadem, aby výstavní síň pro Epopej byla na Těšnově. O tom se mluvilo už v roce 2010. V­Londýně jsem dělal bankéře a řídil jsem se heslem, že s­každým jednám otevřeně, a když mi někdo podrazí nohy, pak se s ním bavit nebudu. A bohužel, snad kromě primátora Svobody, se s Prahou konstruktivně jednat nedá.

LN: Dědečka jste nezažil. Když o něm mluvíte, zní to, jako byste ho znal. Mluvilo se o něm doma, když jste vyrůstal?

Rodiče o dědečkovi moc nemluvili. Znal jsem babičku, ale to jsem byl malý kluk. Ale když žijete v tom prostředí, nějak to prosákne. Dost často jsem pomáhal otci s logistikou, i když jsme spolu moc nevycházeli, což je pravda, ale začaly se šířit drby, že nejsem jeho syn a podobné nesmysly. Později se to mezi námi uklidnilo, pracovali jsme spolu, debatovali jsme o­všelijakých věcech, i o Epopeji a­o­tom, co by se s ní dalo dělat. Po otcově smrti nebylo jasné, co bude. I z finančních důvodů. Dnes se sbírka sama ufinancuje, nikdy jsme nežádali o žádný grant. Ne z­hrdosti, ale proto, že jsme soběstační.

LN: Zmínil jste ty drby. Jak se vám s­nimi žije?



Jdou zpátky až do 60. let. Jistá Marta Kadlečíková je roznášela po celém městě. A víte, jak to v Praze chodí. Když se otec vrátil z války, kde riskoval svůj život, a po návratu viděl, jak to tady chodí, tak řekl jednu věc, kterou mu nikdy neodpustili – zaprděná pražská klika. A měl absolutní pravdu. Moje matka vždycky říkala, ať drby ignoruju. A také měla pravdu. Vždycky říkám: suďte mě podle toho, co dělám. Když jsem po otcově smrti přijel do Prahy, všichni tvrdili, že chci všechno vyvézt a prodat. Děláme pravý opak, obrazy restaurujeme a o sbírku se staráme z­našich zdrojů a neustále ji rozšiřujeme.