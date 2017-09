Museli bezmocně ignorovat volání o pomoc. Záchranáři na Floridě nemohli do akce

11:42

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že mezi oběťmi hurikánu Irma nejsou žádní Češi. "Podle naší ambasády ve Washingtonu by mezi oběťmi ani zraněnými Češi být neměli. Nemáme ani informace o tom, že by se někdo z Čechů dostal do krizové situace," řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová