Museum Barberini. Softwarový miliardář láká na svou soukromou sbírku

Obraz Dívky na mostě norského malíře Edvarda Muncha byl vydražen minulý listopad v aukčním domě Sotheby ́s v New Yorku za 54,5 milionu dolarů. Předpokládá se, že ho vydražil sám Plattner, který to nevyvrátil, ale ani nepotvrdil. Obraz se teď ale stane hlavním tahákem zahajovací výstavy Impresionismus: umění krajinomalby. Doplní je díla z Plattnerovy soukromé sbírky, kterou dával dohromady přes 20 let, a díla zapůjčená ze světových galerií. Slavnostního otevření se má zůčastnit i kancléřka Angela Merkelová. Muzeum plánuje pořádat výstavy historického i moderního umění.

Rekonstrukce paláce z 18. století završila historickou přestavbu postupimského náměstí Alter Markt. Budovu nechal postavit Fridrich Veliký podle Palazzo Barberini v Římě, odtud i název nové galerie. Palác zničilo bombardování za druhé světové války a byl obnoven podle historických plánů. Odhaduje se, že rekonstrukce stála okolo 60 milionů eur, které zaplatila Plattnerova nadace. Nic nebrání otevření první nové umělecké galerie v Postupimi za posledních 250 let. Hasso Plattner se svěřil s plánem muzeum věnovat městu.

Vznik galerie ale z počátku jistý nebyl. Plattner chtěl dohodu s Postupimí zrušit, protože Kulturgutschutzgesetz, německý zákon na ochranu kulturního dědictví hrozil, že mu jeho díla zabaví, když se je bude snažit vyvézt ze země, nebo prodat mimo území Německa. Plattner bydlí kromě Postupimi i v Palo Alto v Kalifornii a zákon pro něj znamenal překážku. Byl však schopen si u německého ministerstva kultury vyjdenat nové podmínky, které nařízení v jeho případě zmírňují.

Němec Hasso Plattner pracoval v IBM. Po odchodu ze společnosti v roce 1973 založil Systems, Applications & Products in Data Processing (SAP). Ta je dnes třetí největší softwarovou společností na světě. Plattner je také členem The Giving Pledge, kampaně založené Billem Gatesem a Warrenem Buffetem. Členové slibují, že dají většinu svého jmění na dobré účely, buď během svého života, nebo ho odkáží v závěti.

Na stejný den, kdy Barberini zahajuje provoz slavnostním otevřením, připadá i velká stávka umělců ve Spojených státech ku příležitosti nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta.