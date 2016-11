Musíte zaplatit za registraci, chce Evropská komise i po cestujících bez víz

Věc by podle představy komise měla začít fungovat v roce 2020, týkala by se zřejmě milionů lidí.



„Systém uzavře nynější informační mezeru. Umožní porovnání žádostí ze zemí s bezvízovým stykem s našimi dalšími systémy. Zároveň bude snadný, rychlý, levný a efektivní,“ slíbil ve středu na tiskové konferenci místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Podle eurokomisaře pro vnitro Dimitrise Avramopulose nesmí jít otevřenost Evropy na úkor její bezpečnosti.



Registrace, kterou bude možné udělat přes internet, by se týkala každého dospělého ze států, jejichž občané nepotřebují k cestám do EU víza. Platná by následně byla pro libovolný počet cest do členských zemí EU, které jsou součástí schengenského prostoru bez kontroly vnitřních hranic, za pětileté období.

Komise ve středu věc v podkladech pro média označila za „nutný a drobný procedurální krok, který cestujícím ze zemí s bezvízovým stykem umožní umožní vyhnout se byrokracii a zdržením na hranici“. V naprosté většině případů bude podle komise žádost kladně vyřízena v řádu minut, na schengenské vízum lidé čekají 15 a někdy také až 60 dní.

Systém, který by byl podobný americkému systému ESTA, má při počátečních nákladech okolo 212 milionů eur (asi 5,7 miliardy Kč) stát ročně 85 milionů eur (asi 2,3 miliardy Kč). Dotkl by se lidí z přibližně šesti desítek států, včetně například občanů USA, Kanady, Izraele či Japonska.

S plánem na zřízení systému ETIAS budou muset souhlasit členské země a také europarlament.