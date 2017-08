Španělští muslimové chystají po útoku v Barceloně sčítání imámů a mešit

MADRID Španělská muslimská obec chystá na konec letošního roku sčítání mešit a imámů. Zastřešující orgán muslimských komunit v zemi Islámská komise Španělska (CIE) nyní nezná přesné počty imámů. Po teroristických útocích v Katalánsku, jejichž mozkem byl zřejmě marocký imám z města Ripoll, chystají některé z komunit lepší prověřování imámů.

„Nevěděli jsme ani, že byl ve vězení, ani že měl problémy,“ řekl listu El País Alí Jasín předseda komunity, která koncem roku 2015 za imáma v Ripollu přijala Abdalbákího Sátího. Ten zřejmě stál za útoky z minulého týdne v Katalánsku, při nichž zemřelo 15 lidí a přes sto jich bylo zraněno. „Budeme se muset více ptát, odkud pochází, zda měl nějaké problémy.. a zavoláme na policii,“ nastínil budoucí výběr imámů Jasín.



Ve Španělsku nyní žije asi 1,9 milionu muslimů, z toho přes půl milionu v Katalánsku. Většina z jejich náboženských center nemá stálého duchovního, zvykem je podle listu El País, že modlitby organizují dobrovolníci. Sčítání CIE by mělo ukázat, kolik imámů (muslimských duchovních) má s komunitou uzavřenou smlouvu a zda je tato smlouva „úplná či částečná“, uvedla CIE.

Stát se imámem ve Španělsku ale vyžaduje už nyní splnění určitých podmínek, které stanoví CIE. Tento orgán je, stejně jako zastřešující instituce ostatních náboženství ve Španělsku, nezávislý na státu. Tradičně se od zájemce o imáma vyžaduje titul z náboženského vzdělání.

„Ptáme se uchazeče na to, co by mohlo zajímat náboženskou komunitu, ale neznáme jeho trestní minulost, jako se to stalo s imámem v Ripollu,“ řekl předseda CIE Riay Tatary, který se narodil v Damašku a ve Španělsku žije od roku 1970.

Podle listu El País se muslimská obec ve Španělsku potýká s nedostatkem imámů, zejména poté, co po roce 2004 vzrostl v zemi počet muslimů v důsledku zákona o slučování rodin cizinců. Od té doby se počet muslimů v zemi zvýšil podle údajů Unie islámských komunit asi o 75 procent.

Jednou z příčin nedostatku imámů je podle listu El País i málo financí komunit na jejich zaplacení. A čím méně zdrojů, tím méně šancí vybrat dobrého imáma. „Když máte pět kandidátů, můžete vybrat nejlepšího. Ale když máte jen jednoho kandidáta, tak přijmete jeho,“ uvedl Muhammad Ikbál z pákistánské komunity Caminos por la Paz (Cesty k míru). A dodal, že nedostatek imámů je problém v celé Evropě, nejen ve Španělsku.