Muslimští migranti hodili křesťany přes palubu. V Itálii dostali 18 let vězení

Rozsudek odsouzeným rovněž ukládá pokutu 1,2 milionu eur (32,4 milionu Kč). Dalších osm obžalovaných soud zprostil viny, zatímco jeden dostal čtyřletý trest za pašování lidí.



Proces se týkal události z dubna 2015, kdy na člunu plném uprchlíků z afrických zemí propukl spor mezi věřícími různých náboženství. Podle svědeckých výpovědí při něm muslimští běženci fyzicky napadli křesťany z Nigérie a Ghany a shodili je do moře.

Svědci, kteří v člunu rovněž byli, uvedli, že muslimští běženci svrhli do moře nezletilého křesťana, protože se nahlas modlil k Ježíši. „Byli jako smyslů zbavení. Chtěli po nás všech, abychom se obrátili na muslimskou víru. Kdo odmítl, toho hodili do vody,“ uvedl podle médií jeden z přeživších. Ostatním nemuslimům se podle něj podařilo přežít, protože se postavili na odpor a vytvořili lidský řetěz, aby nespadli do vody.