Střílející policista byl z jiného okrsku a nebyl ve službě, středisko navštívil jako zákazník, řekl na briefingu policejní velitel v St. Cloudu Blair Anderson. Odmítl hovořit o terorismu a identitu útočníka neupřesnil.

Policie s útočícím mužem měla v minulosti třikrát co do činění, většinou šlo o drobné dopravní přestupky. Podle Andersona není důvod se domnívat, že by v souvislosti s útokem spolupracoval s někým jiným nebo že byl členem nějaké organizace.

Muž vyzbrojený nožem se při útoku podle očitých svědků odvolával na Alláha a nejméně jednoho člověka se zeptal, zda je muslim, dodala AP. Lidi bodal na různých místech nákupního centra, v obchodech i v pasážích.

Nemocnice města St. Cloud, které leží asi 110 kilometrů severozápadně od města Minneapolis, uvedla, že život žádného ze zraněných není ohrožen, jeden člověk je ve vážném, ale stabilizovaném stavu, ostatní mají lehčí zranění.