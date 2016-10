PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Ve stejný den a ve stejnou hodinu jako na Slovensku, předávkují se čeští skeptici homeopatiky. A když se nám to podaří, vytvoříme třeba do Bratislavy telemost. Proč? Protože "Nic v tom není". Tak zní pozvánka na akci Hromadné předávkování homeopatiky, které mělo být původně jen akcí pro pár přátel. Na facebookové stránce je už ale přes tisíc přihlášených lidí. Co jsou homeopatika? Dá se jimi předávkovat? A mohou léčit? Zeptejte se místopředsedy českého klubu skeptiků Sisyfos pro medicínu Jaromíra Šrámka. Čtenářům serveru Lidovky.cz odpoví ve čtvrtek ve 13 hodin.