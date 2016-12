Muzikanti nechtějí vystoupit na inauguraci Trumpa. Kanye West se s Trumpem sešel

Trumpův tým má prý problém přemluvit hudebníky, aby vystoupili na inauguraci 20. ledna. „Volají manažerům, agentům a vůbec všem ve městě, aby se zeptali, kdo by byl ochoten vystoupit. Zatím neměli moc štěstí,“ tvrdí zdroj webu The Wrap. „Jsou ochotni zaplatit jakoukoli částku, třeba i šestimístnou,“ dodal.



„Vůbec se tomu nedivím,“ komentoval situaci držitel hudební ceny Grammy John Legend. „Kreativní lidé nesnášejí zaslepenost a nenávist. Býváme více liberální. Je nepravděpodobné, že se kreativní lidé připojí k někomu, kdo vyvolává nenávist,“ prohlásil.

Podobný názor jako Legend má i švédská zpěvačka Zara Larssonová. „Většina umělců podporovala Hillary Clintonovou a byla proti Trumpovi. Na jeho inauguraci bych nikdy nevystoupila a většina inteligentních lidí také ne,“ řekla BBC.

Člen Trumpova týmu koncem listopadu tvrdil, že na inauguraci zazpívá Elton John. Nicméně britský muzikant i jeho manažer zprávu vzápětí označili za falešnou a zdůraznili, že žádné takové vystoupení se konat nebude.

Rapper Kanye West po prezidentských volbách prohlásil, že pokud by hlasoval, volil by Trumpa. V úterý ráno West navštívil newyorský mrakodrap Trump Tower, kde se s budoucím prezidentem setkal. Podrobnější informace o schůzce však nesdělil. Trump o Westovi podle agentury Reuters řekl, že je to „dobrý muž“ a „přítel“.

Kanye West met with Donald Trump at Trump Tower. What did they talk about? “Life. We discussed life,” Trump said. https://t.co/hACyxkJYHt