Muzikanti sobě. Metallica nahradí ukradenou techniku své revivalové kapele

Vystoupení v oregonském Portlandu pro kapelu Blistered Earth nebylo úplně šťastné. Neznámý zloděj jim po koncertě odcizil veškeré vybavení a kapela si hned ten den dala na sociální síť Facebook seznam věcí, mezi kterými je pět kytar, devět zesilovačů a jedna sada bubnů.

S kapelou se spojilo vedení Metallicy a poprosilo je o kompletní seznam ukradených věcí. Podle informací se s Blistered Earth spojil přímo i Lars Ulrich, bubeník Metallicy, a ujistil je, že se o všechno postarají.

„Je to fakt skvělé, že nám Metallica všechno nahradí. Je to krásné gesto,“ sdělil deníku The Oregonian Shawn Murphy, bubeník Blistered Earth. „Normální člověk si vůbec neuvědomuje, jak snadným terčem je kapela na cestách,“ dodává Murphy.

Možná si ale jen Metallica vylepšuje svou pověst po události z loňského roku, kdy vedení kapely poslalo dopis kanadské revival skupině Sandman, aby okamžitě ukončila činnost. Důvedem měl být písmový font názvu kapely Sandman, který se až příliš podobal fontu na albu Metallicy St. Anger. Metallica si tak poměrně úzkostlivě chrání svou značku. Do soudních problému s ní se v roce 1999 dostala třeba i společnost Victoria ́s Secret, která na trh vypustila rtěnku nazvanou Metallica. Název odkazoval na metalický lesk a s kapelou neměl nic společného.