’Mým úkolem je zaujmout mladé lidi. Práci pro Lékaře bez hranic vnímám jako prestiž’

Lidovky.cz: Před pár měsíci jste opustila post ředitelky technologické divize komunikační agentury a začala jste se věnovat aktivitám neziskové organizace Lékaři bez hranic. Co bylo spouštěcím prvkem ke změně práce?

S Lékaři bez hranic jsem byla v kontaktu ještě před tím, než jsem vůbec uvažovala o grantovém projektu. Nikdy před tím, jsem neuvažovala o tom, že bych mohla pracovat v neziskovce. Ale práci Lékařů bez hranic jsem dlouhodobě sledovala a podporovala. Přišlo mi to jako skvělá možnost, že bych pro ně mohla pracovat, aniž bych radikálně změnila kariéru. Podat žádost jsem se rozhodla na poslední chvíli, takže během řešení jsem vůbec neměla čas o tom přemýšlet a rozhodně jsem nepočítala s tím, že to dopadne. Co to pro mě bude znamenat osobně, jsem začala rozmýšlet až po prvních pohovorech, kdy bylo jasné, že se projekt líbí.

Lidovky.cz: S jakým pocitem vstáváte nyní do práce?

Všechny moje zaměstnání mě vždycky bavily, nejen živily, ať už konzultace technologickým firmám nebo práce v médiích. Teď je to ale navíc ještě velká škola humanitární pomoci na globální úrovni, takže se paradoxně občas víc hrozím toho, o jakých dalších katastrofách se ten den dozvím. Přestože to není můj obor, tak se tomu nevyhýbám a někdy je to opravdu hrůza - zprávy o znásilňování žen na útěku, bombardování nemocnic, záměrné zadržování léků.

Lidovky.cz: Jak na tuto změnu reagovalo vaše nejbližší okolí?

Nikdo nevěřil, že to myslím vážně. Zvlášť lidem v agentuře musím poděkovat, že mi to umožnili. Na západě je běžné, že lidé z manažerských pozic odcházejí na stáže do neziskové sféry. A práce pro Lékaře bez hranic je tam opravdu prestižní. U nás je to pořád trochu zvláštnost, což je škoda.

Lidovky.cz: Hlodaly ve vás na úplném počátku pochybnosti, zda jste se rozhodla správně?

V mé stávající práci jsem připravovala rozjezd nových projektů pro rok 2016. Přestože přechod byl rychlý, nenechala jsem za sebou nic otevřeného. Moje týmy i klienti byli připravení, že se budu věnovat něčemu jinému. Takže vlastně to byl nejvhodnější rok. A samozřejmě, že jsem nevěděla, jestli budu v Lékařích bez hranic spokojená. Ale už jen to, že byli ochotní se mnou ten rok pracovat a začlenit mě do týmu, byla pro mě ta největší výhra.

Lidovky.cz: Jaké konkrétní aktivity máte v Lékařích bez hranic na starosti?

Záměrem bylo zapojit nové technologie a nová média do komunikace a fundraisingu Lékařů bez hranic tak, aby se nám podařilo oslovit a zaujmout mladší lidi. Mladšími myslím mezi 20 - 30 lety. Konkrétně třeba ve spolupráci se Samsungem rozvíjíme zapojení virtuální reality a 360 stupňových videí. S pomocí speciální kamery jsme začali natáčet i na humanitárních misích. Díky brýlím pro virtuální realitu se nám pak následně daří přenést (nejen mladší) účastníky našich přednášek do míst, kde pomáháme. Videa tak lidem umožní vžít se do kůže lékařů a zároveň je naše činnost více zajímá. Hodně řešíme i online dárcovství, testujeme nové věci - nově je třeba možné darovat i bitcoiny. To je projekt. V realitě jsem řadový člen digitálního týmu, který pracuje na všem, co je třeba. Jen si hlídám, aby projekt zůstal páteří mojí práce a dosáhl těch výsledků, ke kterým jsem se zavázala.

Jasna Sýkorová Digitální konzultant v Lékařích bez hranic, hledá nové cesty, jak oslovit mladší dárce a zapojovat moderní technologie. V české kanceláři Lékařů bez hranic pracuje díky grantovému programu Rok jinak Nadace Vodafone, který umožňuje profesionálům z komerční sféry zapojit se na rok do neziskového sektoru. Bývalá ekonomická a tech novinářka se jako partner v komunikační a poradenské agentuře Taktiq Communications v uplynulých letech věnovala klientům světových značek jako CES nebo Apple.



Lidovky.cz:

Musela jste nějak zásadně změnit své pracovní návyky? V kolik hodin začíná nyní váš pracovní den a jak vypadá?

Podobně jako dřív. Normálně chodím do kanceláře. Mám porady, schůzky. Pořád připravuji nějaké prezentace. Pracuji občas i o víkendu. Ale hlavně proto, že mě to hrozně baví. Nebo proto, že to je něco pro mě úplně nového - třeba provázení na výstavě Polní nemocnice.

Lidovky.cz: V souvislosti s uprchlickou krizí jsou nyní silně skloňováni i Lékaři bez hranic. Na konci září byly čtyři z osmi nemocnic, které fungují na východě syrského Aleppa, poškozeny bombardováním. Zasaženy byly i nemocnice podporované Lékaři bez hranic. Jak tuto situaci vnímáte vy a jak myslíte, že se bude vyvíjet dále?

Situace ve východním Aleppu je naprosto zoufalá. Na 250 tisíc lidí, kteří tam kvůli obležení uvázli, zbývá kolem třiceti doktorů. Kromě toho to byl v pondělí 3. října přesně jeden rok od útoku na MSF nemocnici v Kunduzu. Kancelář Lékařů bez hranic nevydala jenom tiskovou zprávu, ale všichni jsme si sedli v kanceláři a podívali se na desetiminutový film Not a target. Bylo to něco nového, vidět to společně. Bavit se o tom, jestli to můžeme nějak změnit. Líbí se mi, jak se tady o věcech přemýšlí, že to není takové to pasivní smíření ani nekonstruktivní hysterie. A naprosto souhlasím s prohlášením prezidentky MSF International Joanne Liu - Zastavte tyto útoky. Mluvila stručně a věcně, žádná velká gesta. Ale velmi přesně popsala, co se děje a co to znamená.

Lidovky.cz: Máte zaručený recept na to, jak si udržet odstup a situaci nevnímat příliš emocionálně?

Jsem hodně výkonově zaměřená, spíš mám tendenci emoce nebo věci, které se mě bezprostředně nedotýkají, nevnímat. Teď je to spíš naopak. Učím se těm emocím otevírat a vnímat, co se děje ve světě. Ale před grantovým programem se mi dělalo špatně při pohledu na krev nebo na nějaký neobvyklý pupínek. Na omdlení špatně. Přesto jsem u Lékařů bez hranic vydržela víkendové školení o epidemiích a detailních popisech nemocí, které způsobí, že člověku popraskají žíly v těle nebo se vytvoří obří nádory. A dokonce jsem při tom zvládla sníst svačinu.

Lidovky.cz: S jakým nejinspirativnějším příběhem jste se za dobu svého působení v nezisku setkala?

Veškerá práce, která se v české kanceláři Lékařů bez hranic dělá, směřuje k tomu, aby mohlo co nejvíce odborníků odjet pomáhat do krizových oblastí. Inspirativní jsou hlavně jejich příběhy. Vlastně všechny. A není to žádná zážitková turistika za dobrodružstvím, i když to si taky někdy užijí. Velká část jejich práce je rutina v náročných podmínkách, ale přitom za sebou mají obrovsky efektivní organizaci, která umožňuje špičkové výkony s maximálně možným zázemím.

Lidovky.cz: Organizace Lékaři bez hranic poskytuje zdravotnickou pomoc obětem epidemií, katastrof, ale i ozbrojených konfliktů ve zhruba 70 zemích světa. Dokážete si i vy představit, že byste jednou vyrazila na zahraniční misi?

Výjezd na humanitární misi by byl zajímavý. Zvlášť proto, že mluvím anglicky i francouzsky, což je pro Lékaře bez hranic výhoda. Pomáhat je možné i v nemedicínských profesích, administrativě nebo jako logistik - ti připravují zázemí v terénu. Ale teď není ta správná doba. Teď spíš lákám lidi, o kterých vím, že by na to měli, ať se přihlásí do našich výběrových řízení.

Lidovky.cz: Většina lidí, kteří projdou neziskovým sektorem, se shodují na tom, že je tato práce silně návyková a odchází se z ní jen s těžkým srdcem. Souhlasíte?

S těžkým srdcem se mi bude odcházet hlavně kvůli týmu pražské kanceláře, který jsem si hodně oblíbila. Nejradši bych se rozdvojila. Práce v Lékařích bez hranic je dream job bez ohledu na to, zda je to neziskový sektor nebo ne. Určitě zůstanu, alespoň jako dobrovolník. Mám ale taky svoje závazky a povinnosti k firmě, která mě uvolnila, a pořád mě láká i byznys, takže uvidíme.