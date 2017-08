Myslela jsem si, že Zeman odejde na vrcholu, říká Drábová a chválí Drahoše

PRAHA Je stále nebývale populární, byť ­kvůli nejasnostem ve výkladu zákona rezignovala na post krajské zastupitelky za STAN. Raději řeší energetiku a jaderný výzkum. „Myslím si, že naše státní energetická koncepce je napsána dobře. S uvážením rozumně možného,“ tvrdí šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová s tím, že bez jádra se jen tak neobejdeme.

LN: V únoru vás prezidentský kandidát Michal Horáček představil jako poradkyni pro energetiku. Vy jste pak řekla, že v tom poradíte všem. Bylo to jen nějaké nedorozumění?

To je moje srdeční záležitost, energetika! Je to tak strategická věc, takový motor života celé společnosti, že komukoliv, kdo se jí chce seriózně věnovat a­vyslechnout si můj názor, jsem ochotná jej poskytnout – pakliže se s­ním tedy hodnotově alespoň trochu sejdu. Pak jsme si to vysvětlili.

LN: A jak vnímáte Jiřího Drahoše, dnes už i favorita klání o Hrad?

Profesora Drahoše znám z jeho působení jako předsedy Akademie věd. Byl úspěšným předsedou, dokázal ji stabilizovat a udělat i patřičné změny. V­důležitých chvílích je to dostatečně rozhodný člověk, při jednáních nejen o­rozpočtu projevoval vždy dost noblesy, ale na druhou stranu to také není žádné „ořezávátko“. Pro mne je to velmi vhodný kandidát na prezidenta. Čím dál víc totiž nabývám dojmu, že je potřeba tento post trochu zbavit aury „tatíčka na Hradě“ z­dob prezidenta Masaryka. Doba se změnila a my potřebujeme spíše civilního prezidenta. Myslím si, že to by Drahoš i někteří jiní adepti asi zastali.

LN: Pokud se nepletu, často vás chválil obhajující prezident Miloš Zeman, dal vám i státní vyznamenání a jednával s vámi o energetice...

Ale to bylo před mnoha lety, když byl premiérem! Na rovinu řeknu: naivně jsem si myslela, že pan prezident udělá analogii toho, co udělal coby premiér ČR, tedy že odejde na vrcholu... Mým přáním, pokud jsem v tomhle nějaké měla, bylo, aby někdy v březnu, když si na Hrad sezval své přátele, jim řekl: „Vidíte, dokázal jsem to. Děkuji, ale odcházím na Vysočinu.“

