Svědectví Číňana: pořadatelé výstavy mrtvol něco skrývají, bratra budu hledat dál

PRAHA Číňan žijící v New Yorku Chuang Wan-čching před několika dny podal trestní oznámení, protože se domnívá, že součástí pražské exhibice Body The Exhibition je tělo jeho zmizelého bratra Chuanga Siunga. Serveru Lidovky.cz se podařilo získat podrobnou výpověď muže bojujícího proti pořadatelům. „Můj bratr se stal v Číně nezvěstným poté, co strávil čas v pracovním táboře, a byl poté nucen účastnit se převýchovy či sezení na vymývání mozku,“ líčí mimo jiné.

Výstava mrtvých těl, která mohou patřit čínským vězňům a odpůrcům tamního režimu, se do Česka zřejmě už nikdy nevrátí. Přesto v posledních dnech svého konání vzbudila velký rozruch. Číňan Chuang Wan-čching podal v Česku trestní oznámení, protože se domnívá, že může být součástí exibice i tělo jeho zmizelého bratra.

Pořadatelé výstavy v pražských Holešovicích Body The Exhibition jeho tvrzení důrazně odmítají. Faktem ale je, že za deset let od prvního uvedení výstavy před českým publikem organizátoři nezveřejnili žádné dokumenty, ani nesdělili, komu těla patří.

„Dle mého názoru mají vedlejší motivy nebo možná něco skrývají. Tyto nevinné životy, bez jejich souhlasu či souhlasu jejich rodin, mají vystavena svá těla všude po celém světě za účelem zisku. To je velkou urážkou zemřelých a členů jejichrodin,“ zlobí se Wan-čching. Serveru Lidovky.cz odpovídal z New Yorku prostřednictvím mailu a videa, které redakci nahrál pro ověření totožnosti.

Jistotu, že je mezi exponáty i tělo jeho bratra, nemá, přesto si na základě několika indicií klade podmínky. Žádá mimo jiné od pořadatelských společností peníze na důstojný pohřeb svého bratra, pokud se prokáže, že má pravdu. „Žádal jsem peníze od Imagine Exhibitions a JVS Group. Rád bych, aby pokryly náklady na pohřeb mého bratra, pokud se najde mezi vystavenými těly,“ sděluje.

Požádal také českou policii, aby analyzovala DNA vystavených těl. „Jsem ochoten poskytnout vzorky svého DNA pro porovnání,“ nabízí. To ale organizátoři odmítají připustit. „Rozhodně nemůžeme zapůjčené exponáty poskytovat jakékoli třetí osobě. Za exponáty ručíme, a proto žádné odběry vzorků neumožníme. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že na našich exponátech již není DNA ‚čitelná‘,” uvedla pro server Lidovky.cz kurátorka výstavy Body the Exhibition Květa Havelková.



Odborníci z oboru genetiky jsou však toho názoru, že „přečíst“ DNA je možné i po plastinaci - použité úpravě vystavovaných těl -, a to i v případě, že by byly použity silné chemikálie.

Wan-čching je odhodlaný se v případě dalších sporů obrátit i na mezinárodní organizace. „Budu po svém bratrovi pátrat do samého konce. Musím přijít na to, jestli je můj bratr mezi vystavenými těly, nebo ne. To je to poslední co pro něj mohu jako jeho starší bratr udělat,“ říká.

Bratra prý hledala policie

Příběh jeho nezvěstného bratra Chuanga Siunga, který prý praktikoval v Číně zakázané duchovní učení Falun Gong, se začal komplikovat již v roce 2001. Do té doby měl být jeho v pracovním táboře. Tam prý strávil zhruba rok a půl. Poté byl propuštěn pod podmínkou, že bude docházet na „hodiny převýchovy“. Ty v podstatě znamenaly násilnou změnu ideologie a myšlenek, mimo jiné vymýváním mozků.

„Čínská komunistická strana je používala na trestání a mučení lidí. Zavře nevinné lidi a bez jakýchkoli soudních procesů je podrobí různým fyzickým a duševním způsobům mučení. Než se duševně zhroutí, dostanou je na kolena a donutí je přiznat, že udělali ‚chyby‘,“ říká Wan-čching.

Siung jako člověk praktikující režimem nežádoucí cvičení Falun Gong, mohl být byl podle něj každý den, stejně jako ostatní jeho příznivci, nucen číst a dívat se na propagandu namířenou proti hnutí.

„Pokud se komunistické straně nepoddají, tak jsou na ně aplikovány různé metody mučení. Konečným cílem komunistické strany je dosáhnout, aby se vzdali svého praktikování Falun Gongu a opustili svou víru v principy ‚pravdivosti, soucitu, snášenlivosti‘. Praktikující to donutí, aby proklínali Falun Gong a jeho zakladatele,“ líčí zoufalý muž, jenž nyní žije ve Spojených státech.



„Poté, co byl můj mladší bratr nucen opustit domov, se neodvažoval kontaktovat členy rodiny ani své přátele. Stejně tak se s ním nedokázala spojit má rodina. Mohl mi volat jen z veřejných telefonů, a to jen čas od času. Povídal mi o své situaci. Nemohl jsem se s ním z vlastní vůle setkat. To proto, že byl hledán policií Čínské komunistické strany po celé Číně a všichni členové mé rodiny a příbuzní byli policií monitorováni,“ vypráví Wan-čching. V té době jeho bratr už raději používal i jiné jméno.

O dva roky později se situace dramaticky změnila. „Bylo to nejspíše 19. dubna 2003, kdy mi bratr zavolal a sdělil mi, že příští den opustí Šanghaj. Řekl mi po telefonu, že když dorazí na jiné místo, znovu mě kontaktuje. Nicméně jsme o něm já, členové mé rodiny ani mí přátelé už nikdy neslyšeli,“ líčí Číňan.

Posledním místem, kde byl Siun údajně spatřen, byla továrna Su-Yi na plastinaci v Nanjingu, která je blízko Šanghaje. „Je důvodné podezření, že tělo mého bratra bylo převezeno do města Dalian, kde se nachází společnost Dalian Hoffen Biotech. Česká společnost pořádající výstavu přitom děkuje této firmě ve svých propagačních materiálech,“ upozorňuje Wan-Čching.

Chuang Wan-čching bojuje za práva svého bratra.

Problémy měl Siung i kvůli svým aktivitám proti režimu. „Jednou můj mladší bratr rozdával nějaká DVD o pravdě o Falun Gongu v Šanghaji. Rozdal 5 000 kopií. Šanghajská policie však vyvěsila jeho podobizny a nabízela odměnu za jeho dopadení, které můj bratr viděl,“ vypráví.



Siung prý dobře věděl o tom, že se jej šanghajská policie snažila zavřít, tvrdí jeho bratr. „Sdělil mi, že chce odejít do nejjižnější části Číny – provincie Yunnan, protože policie tam nezavírala praktikující Falun Gongu tak důsledně jako v jiných částech. Řekl, že jakmile dorazí na bezpečné místo, tak mě znovu kontaktuje,“ říká Wan-čching. Tak se stalo. „Naposledy se se mnou spojil 19. dubna 2003. Nedokázal jsem si tehdy představit, že budeme poté už navždy odděleni,“ zoufá si Wan-čching.



Do boje proti organizátorům se pustil i proto, že se setkal i s dalšími podobnými příběhy. „Znal jsem jednoho praktikujícího Falun Gongu, jehož příbuzný byl nezvěstný v Číně po několik let. Nicméně byl později nalezen ve vězení či pracovním táboře. Organizace Minghui zaznamenala více případů zmizelých lidí. Mnoho lidí nemá takové štěstí jako já, neboť jsem v zámoří a mohu apelovat za mého bratra,“ líčí na závěr.

Výstava těl už se nejspíš do Česka nevrátí

Výstava, která i deseti letech od svého prvního uvedení před českým publikem budí kontroverzní reakce, se už zřejmě do Česka nevrátí. „Vzhledem k chystaným změnám v zákoně to vypadá, že naše výstava je v Česku naposledy,“ řekla Havelková.



Změny v zákonu o pohřbívání, které připravila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, budou pro podobné výstavy znamenat definitivní konec. Podle novely zákona o pohřebnictví, která na konci května prošla Senátem, je bez souhlasu zemřelého „zakázáno ukládat a vystavovat nakonzervovaná nebo nabalzamovaná lidská těla, zejména za komerčním účelem“. Nová pravidla se dotknou všech lidských exponátů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let.

Policie řeší výstavu mrtvol. Lidé si na ni stěžují kvůli zákonu o pohřebnictví

Podle Havelkové je to ale škoda. Prý pro velký zájem veřejnosti. „Výstavu již navštívilo přes 40 tisíc studentů se svými pedagogy a ti se určitě nedají nazvat krvelačnou hordou primitivů, jak bývají často naši návštěvníci zaujatými novináři odsuzováni,“ sdělila mluvčí společnosti JVS Group, který výstavu pořádá.

A zatímco autoři exhibice mrtvých těl mluví o vzdělávání, odpůrci zas o neetickém vydělávání, aniž by bylo jasné, odkud tyto lidské ostatky pochází. Organizace Lidská práva bez hranic proto na konci února rozeslala zhruba 1500 školám dopis, v němž varovala, že těla možná patří čínským politickým vězňům. A přidali se k nim i lékaři, politici či právníci.

Výstava vyvolala spory i mezi politiky. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský se neúspěšně snažil zakázat již současnou výstavu lidských těl. Žádal také o pohřbení exponátů. Jeho snaha ale skončila u policie. Starosta se proto chce nyní obrátit na soud. Už dříve se k jeho iniciativě odmítla připojit pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO), podle níž mají organizátoři výstavy veškerá povolení.