Všeobecně se očekává, že šéfka kabinetu oznámí, že bude v příštím roce znovu kandidovat na kancléřku.



Merkelová, která je v čele vlády už 11 let, by se v případě předpokládaného volebního vítězství vyrovnala velikánům německé politiky Konradu Adenauerovi a Helmutu Kohlovi.

Dvaašedesátiletá Merkelová patří nadále mezi nejoblíbenější německé politiky, i když ji oslabily rostoucí výhrady obyvatelstva k její migrační politice. To se promítlo do propadu křesťanských demokratů, kteří by ve volbách mohli dostat kolem 32 procent hlasů, tedy o skoro deset procentních bodů méně než v předchozích volbách v roce 2013. V rámci pravice ale nemá podle všeobecného mínění rovného soupeře a je mnohem populárnější než kterýkoli sociálnědemokratický politik.

Velkou autoritu si udržuje i v zahraničí, kde ji po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách označil deník The New York Times za poslední obránkyni humanistických hodnot na Západě.