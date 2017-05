Na Břeclavsku se převrátily loďky s dětmi, zachráněno 15 lidí

Mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková ČTK řekla, že tři děti ošetřili záchranáři, jedno skončilo s podchlazením v nemocnici.



Podle Mikošky se ve vodě ocitly děti narozené kolem roku 2000. „Zřejmě po větrném poryvu se převrátilo hned několik loděk a některé z posádek zůstaly ve vodě,“ uvedl Mikoška. Některé děti vytáhli vodní záchranáři, kteří byli na místě první. Potom se přidali hasiči, kteří zachránili další děti a poté i loďku s dětmi a dospělými, kteří se nemohli dostat dál kvůli poruše.

„Na místo jsme poslali i vrtulník s leteckými záchranáři, ale nemuseli zasahovat. Udělali pouze monitor, zda se ještě někdo ve vodě nenachází. Nikdo ale nechyběl,“ doplnil Mikoška.



Jeden chlapec musel do nemocnice. „Transportovali jsme ho do břeclavské nemocnice, měl lehčí podchlazení. Další dvě děti jsme ošetřili na místě,“ doplnila Kropáčková. Podle Mikošky zatím není jasné, kolik loděk se převrátilo ani co přesně se stalo.