Od pondělka bylo na cestě z Libye do Itálie z přeplněných vratkých člunů převezeno do bezpečí přes 10.000 lidí. Nejméně padesát lidí se za dva dny ve Středozemním moři na cestě z Libye do Evropy utopilo.

K záchraně 4655 migrantů bylo v úterý ve Středozemním moři podniknuto 33 operací. Běženci pluli na nafukovacích člunech a menších lodích z Libye. Již v pondělí lodě italské pobřežní stráže a námořnictva mise Evropské unie zachránily ve Středozemním moři poblíž Libye přes 6000 migrantů, kteří se plavili na 32 plavidlech.

Podle agentury Reuters pašeráci lidí z Afriky nyní využívají teplého počasí v oblasti, aby přepravili z Libye co nejvíce lidí a maximalizovali tak své zisky.

K dnešnímu dni podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo letos do Itálie z afrického pobřeží na 142.000 migrantů. Za celý loňský rok jich přitom přes Středozemní moře do Itálie připlulo téměř 154.000.

Asi 3100 lidí již letos na cestě za lepším životem z Afriky do Itálie v moři zahynulo.