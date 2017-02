Na chatu jen od pondělí do pátku. Rodina vede léta spory o přístupovou cestu

Manželé Grimmovi emigrovali v 80. letech do západního Německa. Po revoluci se začali zajímat o majetek, který tu nechali. Soudní při o dům poblíž Brněnské přehrady vedli téměř dvacet let. Nakonec chatu získali zpět, ale moc radosti jim to nepřineslo. Soud nedávno rozhodl, že jezdit k němu smějí jen od pondělí do pátku.



„Máme za sebou několik let nekončícího procesu o náš majetek a o přístupovou cestu,“ líčí Milada Grimmová. Důvěru ve spravedlivé rozhodování úřadů jí bere podezření na jejich podjatost. O cestu se totiž přou s rodinou významného brněnského notáře.

Věcné břemeno zmizelo

Milada potkala nynějšího manžela Tomáše před lety právě na břehu Brněnské přehrady. Vzali se a měli dvě děti. Mladá rodina v domě trávila hodně času, ale kvůli komunistické diktatuře se rozhodla republiku opustit.

Do Československa se jen tak vrátit nemohli, kvůli emigraci jim hrozilo vězení – Tomášovi 24 a Miladě 36 měsíců. Cesta zpátky se jim proto otevřela až po listopadu 1989. Během pobytu v Německu chata propadla státu. Jelikož se rodina vzdala československého občanství, neměla po revoluci nárok na restituci. Dohodli se ale se sousedy, rodinou Musilových, že za ně pozemek odkoupí a obratem jim ho prodá zpátky. Přátelské sousedské vztahy se narušily ve chvíli, kdy Grimmovi začali chatu rekonstruovat. K jejich domu totiž vede příjezdová cesta přes pozemek sousedů.

Původně právo průjezdu přes parcelu chránil zápis v katastru nemovitostí, ale vyznačení věcného břemene najednou zmizelo. Katastrální úředníci argumentovali tím, že se vztahovalo k dřívější stavbě, nikoliv k nově zrekonstruované. Majitelé sousedního pozemku pak trvali na tom, že ke svému domu Grimmovi nemohou projet autem, smějí jen pěšky a ještě za to musejí zaplatit. A tak se spor dostal před soud.

Podivnosti se začaly dít hned na počátku řízení. Soudce, který měl případ původně na starosti, o něj přišel. „Z hlediska běžné praxe bylo odvolání soudce hraniční,“ tvrdí Pavel Franc, právník Grimmových.



Nový soudce pak přišel se zvláštním řešením. „Zřizuje se právo cesty spočívající v neomezeném právu průchodu a průjezdu ve všedních dnech,“ rozhodl Jan Sedláček. Rozsudek odůvodnil tím, že je nutné dbát na co nejmenší zatížení vlastníka pozemku, přes který cesta vede.

„Na chatu jsme samozřejmě chtěli jezdit převážně o víkendu. Je vůbec přípustné, aby nám byl v rekreační oblasti umožněn příjezd jen ve všedních dnech?“ podivuje se nad rozsudkem Milada Grimmová.

Sousedé se pokoušeli spor uzavřít smírem na zatím posledním jednání v lednu. Dohodli se, že si Grimmovi mohou za úplatu zřídit nové věcné břemeno k příjezdové cestě. Bylo by to už potřetí, co by rodina za cestu zaplatila – poprvé v roce 1979, kdy chatu kupovala, podruhé roce 2001, kdy jim ji přeprodali Musilovi, a potřetí teď, po soudním jednání. Přesto chtěli na dohodu přistoupit.

Dohoda, ale bez médií

Právník Grimmových však po jednání dostal od Bohuslava Musila e-mail. „Když jsem dohodu nabízel, nenapadlo mne, že do jejích podmínek mám doplnit, že moje rodina nebude veřejně dehonestována,“ napsal Musil. Článek o sporu zpracovalo několik zpravodajských médií. „Varovali mne, abych zajistil, že kauza nebude v dalších médiích publikována. Tím podmiňovali uzavření dohody,“ doplnil Franc.

Jak to s dohodou dopadne, se uvidí na dalším soudním jednání, které je naplánováno na duben. Podle nedělních informací serveru Aktuálně.cz však rodina notáře Musila dohodu stáhla