Colours hlásí velký návrat hvězd world music v čele s Afro Celt Sound Systemem

„První tři jména - Afro Celt Sound System, Faada Freddy a Speed Caravan - se na Colours of Ostrava vracejí po mnoha letech. Budou to ale návraty v nových sestavách či s novým programem, často s přesahy do rocku, elektroniky, psychedelie nebo gospelu,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Nejznámějším z těchto jmen je bezpochyby britská čtrnáctičlenná „superformace“ Afro Celt Sound System, která pod vedením Simona Emmersona proslula fúzí gaelských a západoafrických hudebních tradic s elektrobeaty. „Prodala miliony alb vydávaných Peterem Gabrielem, omráčila odborníky i Roberta Planta a svým následovníkům navždy určila směr. Na Colours of Ostrava přiveze nové album Source, které podle mnoha anket patří k nejvýznamnějším nahrávkám roku 2016,“ říká Zlata Holušová.

K původnímu nevšednímu elektro-akustickému zvuku, kterému vévodí zvonivá kora N ́Faly Kouyateho z Guineje, dunivá bhangra hráče na buben dhol Johnnyho Kalsiho a umění irské hráčky na dudy Emer Mayock, nově přibyli uhrančivý dudák, kytarista a raper Griogair, ženský guinejský sbor Les Griottes, severoirská jazzová zpěvačka a flétnistka Ríoghnach Connolly i propracovaný rytmický souboj Robbie Harrise s bodhranem a Moussy Sissokho s talking drumem.

Faada Freddy

Na Colours of Ostrava se Afro Celt Sound System vrací v pozměněné sestavě po sedmi letech, podobně jako senegalský zpěvák Faada Freddy, bývalý člen slavného hip hopového tria Daara J, které návštěvníci viděli dokonce před dvanácti lety. Tentokrát mu bude stačit pouze hlas, tělo a pětičlenná a cappella skupina. Faada Freddy se v roce 2015 triumfálně vrátil s albem Gospel Journey, směsí gospelu, soulu, jazzu, reggae, popu a hip hopu, natočenou pouze s hlasy, beatboxerem a perkusistou, „bubnujícím“ na ozvučenou hruď. „Ke tvořivosti nepotřebujete nutně peníze. Hudba může být dostupná pro každého. Stačí vám hlas a tělo,“ tvrdí Faada.

Mehdi Haddab (Speed Caravan)

A do třetice se po osmi letech do Ostravy vrací alžírsko-senegalsko-francouzská formace Speed Caravan, která pod vedením alžírského hráče na elektrifikovanou loutnu oud Mehdi Haddaba míchá do drtivého zvuku severoafrické chaabi, mbalax, hard rock i elektro. „Představte si, že Led Zeppelin natočili album v Africe nebo, že Joe Satriani strávil dovolenou na Sahaře,“ naznačuje Mehdi, co máme čekat od Speed Caravan. Kapela se zapojila i do Albarnova projektu Africa Express, sám Mehdi hostoval u kdekoho: Rachida Tahy, Gorillaz, Salifa Keity, Ibrahima Maaloufa či Erika Truffaze.

Šestnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července 2017 opět v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic a dosud oznámenými hlavními hvězdami jsou Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine a Nouvelle Vague. Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji za aktuální cenu 2 290 Kč (platí na limitované množství 5 000 kusů).