Nehoda nákladního auta a dodávky na 93. kilometru dálnice D1 u Humpolce zastavila kolem 14:45 provoz směrem na Brno. Na místě zasahují záchranáři. Podle prvních informací byl zřejmě jeden člověk při nehodě vážněji zraněn. ČTK to řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Podle dispečinku Národního dopravního informačního centra byl provoz v místě nehody jedním jízdním pruhem obnoven krátce po 15:00.

Ve čtvrtek je to už několikátá nehoda na D1.

Hromadná nehoda se stala nejprve na 162. kilometru u Velké Bíteše, dálnice stála směrem na Brno několik hodin, další nákladní auto pak leží na boku na 169. kilometru u Devíti křížů ve směru na Prahu. Řidič této nehody je zraněný. Před desátou hodinou se na 152. kilometru srazily ve směru na Brno dodávka s nákladním vozem.



Nehoda je se zraněním. Vyplývá to z informací policie, která odklánšla dopravu. První nehoda se stala v noci u Velké Bíteše před 02:00. Kamion jedoucí na Prahu narazil do mobilních betonových svodidel. „Do svodidel poté narazil další řidič nákladního vozidla jedoucí ve stejném směru za ním a zůstal zde s automobilem zaklíněn. Zároveň byla svodidla posunuta do směru na Brno a narazil do nich ještě řidič vozidla jedoucí po dálnici ve směru na Brno,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Nikdo nebyl zraněn.

Asi 100 metrů svodidel je podle mluvčí poškozených. Dálnice byla ve směru na Brno zhruba do deváté hodiny uzavřená, poté policisté zprovoznili jeden jízdní pruh. Na Prahu se jezdilo také jedním pruhem. Provoz na dálnici policisté zcela obnovili kolem desáté hodiny. Před místem nehody se utvořila několikakilometrová kolona, ucpávaly se i objízdné trasy přes Vekou Bíteš.

Před desátou hodinou se srazily podle mluvčí dodávka s nákladním vozem na 152. kilometru také ve směru na Brno. Dálnice byla v tomto místě neprůjezdná, opět se utvořila několikakilometrová kolona. „Podle dosavadních informací přijížděl řidič dodávky s přívěsným vozíkem ke koloně vozidel a narazil do stojícího nákladního automobilu,“ uvedla mluvčí. Při nehodě utrpěl zranění řidič dodávky, s podezřením na těžké zranění ho záchranáři transportovali do nemocnice.

U další nehody na 169. kilometru, která se stala krátce po 05:00, byla dálnice uzavřená ve směru na Prahu. Sedmatřicetiletý řidič bulharského kamionu převážející hliníkové profily sjel mimo vozovku a převrátil se. Podle policie při řízení pravděpodobně usnul. I zde se vytvořila několikakilometrová kolona. Převrácený kamion je potřeba vyprostit, což podle policejního mluvčího Pavla Švába zřejmě až do odpoledních hodin. Odstraňování nehody komplikovalo vytékání nafty z poškozeného kamionu. Policisté odklánějí dopravu na 178. kilometru u obce Ostrovačice.

Řidič kamionu se lehce zranil, podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedviky Kropáčkové utrpěl zlomeninu klíční kosti a povrchové zranění hlavy. Záchranáři ho převezli do brněnské fakultní nemocnice.