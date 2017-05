Na dodržování podmínky pro Kajínka by měl dohlížet soud v Plzni

Nejznámější český vězeň strávil za mřížemi 23 let.„U pana Kajínka, abych reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení, bude jako součást té milosti sedmiletá lhůta, to znamená sedmiletá podmínka,“ řekl prezident v TV Barrandov. Během podmínky se Kajínek nesmí dopustit trestné činnosti.



Z trestního řádu vyplývá, že pokud byl „trest nebo jeho zbytek při udělení milosti prominut jen pod stanovenými podmínkami, plnění podmínek a převýchovu odsouzeného sleduje soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni“. Na to, jestli Kajínek podmínku dodržuje, by tedy dohlížel Krajský soud v Plzni, který mu v roce 1998 uložil doživotní trest.

Mluvčí soudu David Ungr věc zatím odmítl komentovat s tím, že rozhodnutí o udělení milosti ještě nebylo vydáno. V obecné rovině by ale podle něj krajský soud pouze realizoval udělení milosti a dohlížel na podmínky v ní uvedené. „Podmínky bychom neukládali my, pouze bychom kontrolovali, zda jsou plněny podmínky, jež byly stanoveny v případné milosti,“ řekl mluvčí.

Akt milosrdenství?

Plzeňský soud odsoudil Kajínka za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil. Kajínek se proslavil svým útěkem z nejstřeženějšího českého vězení v Mírově.

Pravomoc provádět řízení o milostech převedl Zeman po svém nástupu do funkce na ministra spravedlnosti, rozhodnutí vyšlo i ve sbírce zákonů. To však podle ministerstva není překážkou pro to, aby o udělení milosti rozhodl prezident sám. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) považuje Zemanovo rozhodnutí za „akt milosrdenství“. „Můžeme s tím souhlasit, nebo nesouhlasit, ale milosrdenství je vlastně spíš dobrá věc,“ řekl ve čtvrtek. Prezident Pelikána o svém úmyslu informoval před několika dny.

Pravomoc odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem dává prezidentovi ústava. Zeman dříve několikrát řekl, že milosti udělovat nebude s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Milostí dal prezident zatím sedm, žádná z nich se netýkala násilného trestného činu.