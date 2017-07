Na dotazy poslanců odpovídali jen dva členové vlády. Ptali se i na toalety ve vlaku

„Vážený pane místopředsedo, chtělo by se mi říci, vážení pozůstalí, vzhledem k tomu, kolik nás tady zbylo,“ oslovil plénum ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Poslanec ANO Martin Kolovratník se zase obracel na omluveného ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL) jako na „tradičně nepřítomného“.



Všech 12 poslanců, který se přihlásili do bloku interpelací na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), svého práva na vystoupení využilo, ač se ministerský předseda z dnešního jednacího dne také omluvil z pracovních důvodů. Podobně jako další nepřítomní ministři bude muset odpovědět na dotazy písemně.

Vedle Brabce, který vysvětloval situaci vodní záchranné služby v Kyselově u lipenské přehrady a těžbu štěrkopísku u Uherského Ostrohu, poslanci zaměstnali jedním dotazem také ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Týkal se stavu Slovanské epopeje.

Lidovec Ludvík Hovorka si v jedné ze svých interpelacích postěžoval na to, že jeden ze soukromých dopravců používá na trati z Prahy do Nitry vlak, v němž je údajně jediná toaleta. „Stává se, že někdy tato toaleta je pokažená, expres musí zastavit, minimálně jednou se tak stalo v Uherském Brodě, aby cestující mohli využít toaletu ve stanici,“ řekl. Vlak se podle jeho názoru na mezinárodní expres nehodí, měly by být kontrolovány kvalitativní parametry. Po omluveném ministru dopravy Danu Ťokovi (ANO) chce Hovorka odpověď na dotaz, zda Správa železniční dopravní cesty povolila spoj oprávněně.

Blok interpelací poznamenávají omluvy členů vlády poměrně často. Z opozice v minulosti zněla na jejich adresu slova o pohrdání Sněmovnou.