Na Guam jezdí rekordní počet lidí. Podle Trumpa bude hrozba KLDR pro turismus dar z nebes

WASHINGTON/PRAHA Ačkoliv je tropický ostrov Guam hostící dvě základny armády USA neskrývaným terčem pro severokorejské rakety, turisté vystrašení nejsou a jezdit tam se nebojí. Americký prezident Donald Trump dokonce podle přepisu uniklého telefonátu s guamským guvernérem řekl, že se zájem zvýší. Že nemluvil úplně do větru, potvrzují i zástupci některých cestovních kanceláří.

Japonka Čiho Cučijová sledovala pozorně události posledních dní, v jejichž centru figurovaly výhrůžky útoku na Guam. Stejně se rozhodla s manželem a dvěma dětmi na tichomořském ostrově strávit svou dovolenou. „Japonsko a Jižní Korea jsou také v ohrožení ze strany KLDR. Zůstat doma je stejně nebezpečné,“ vysvětlila agentuře Bloomberg, proč ji vojenské napětí neodradilo.

Podle zástupce velké jihokorejské cestovní kanceláře Modetour Won Hjung-čina někteří klienti telefonicky vyjadřovali své znepokojení. Nebylo však natolik velké, aby zaplatili stornopoplatky za své zájezdy. „Severní Korea zvyšuje napětí jednou až dvakrát do roka a cestovatelé už jsou tím otupění,“ řekl. Jeho společnost letos každý měsíc vyslala na Guam asi 5 tisíc lidí.

Na ostrově žije celkem něco přes 160 tisíc lidí, minulý rok jej přitom navštívilo celkem 1,5 milionu turistů. Každé třetí pracovní místo je v turistickém průmyslu, který se podílí na polovině HDP ostrova. Zároveň na něm však také sídlí dvě klíčové základny amerických ponorek a bombardérů v Pacifiku s celkem asi sedmitisícovou posádkou.

Japonského turistu Kendžiho Kikučiho zastihly hrozby KLDR v době, kdy na ostrově byl. Články v lokálních novinách jej trochu znepokojily. Myslí si ale, že by severokorejské střely ostrov vzdálený asi 3200 kilometrů ani netrefily a dopadly by někam do oceánu kolem něj.

Rekordní červenec

Cučijová a Kikuči jsou důkazem, že písečné pláže, tyrkysové laguny a potápění ke korálovým útesům nejvíce lákají návštěvníky z Japonska. Letecky se tam dá dostat asi za tři hodiny, podobně jako z Jižní Koreje. Je to ale právě jihokorejský zájem o ostrov, který zažívá boom. Pomohlo tomu, že na ostrov začalo ze Soulu létat pět nízkonákladových společností.

V červenci tak zájem o Guam podle zástupce ředitele guamského úřadu pro turisty Antonia Muny vzrostl na maximum za posledních 20 let, přicestovalo celkem 133 tisíc lidí. O nějakých zrušených dovolených zprávy má, ale konkrétní čísla zatím známa nejsou. „Z Japonska a Jižní Koreje přijíždí 90 procent lidí. A to mají severokorejskou hrozbu sami mnohem blíž,“ nebojí se Muna, že by srpen nebyl silný.

Munův úřad se spoléhá na ujištění guvernéra Eddieho Calva i vojenských představitelů na ostrově, že situace je pod kontrolou. V oficiálním pondělním prohlášení guvernér řekl, že Guam je „připraven jako vždy a život jde jako obvykle“. Míra bezpečnostních rizik se podle něj nijak nezměnila. „Jsme bráněni a budeme ochráněni,“ uzavřel věc Calvo.

Guvernérovi v době největšího napětí volal i sám prezident Trump. „Musím říct, že se stáváte celosvětově velmi slavnými,“ řekl a dodal, že globální pozornost přiláká ještě více turistů.

„Čísla se zvýší aspoň desetkrát. A nebudete za to muset zaplatit ani dolar,“ řekl Calvovi podle přepisu telefonátu, který v neděli unikl na sociální síť Facebook. Podle něj prezident podle vlastních slov po sledování záběrů z Guamu usoudil, že je to „překrásné místo“.

Nárůst zájmu o 438 procent

S odhady o zvýšeném zájmu souhlasí i některé cestovní kanceláře. Možná jen považují za nadnesené číslo, o které by se zájem měl zvýšit. Podmínkou však je konečné mírové řešení celého problému.

Cestovatelská webová stránka Hipmunk.com podle amerického listu Los Angeles Times zaznamenala jen v uplynulém týdnu nárůst zájmu o 438 procent ve vyhledávání letů z USA na Guam oproti týdnu předchozímu.

„Vyvolaná zvědavost a zvýšení povědomí mohou být velmi výhodné,“ řekl kalifornskému deníku Bjorn Hanson, profesor z Centra pro turismus a pohostinství na univerzitě v New Yorku. Ostrov podle něj ale ani nemá kapacitu na to, aby dokázal pojmout desetinásobný zájem turistů. Chybí mu hotely, restaurace, nezvládlo by to ani tamní letiště.

Analytik cestovního ruchu Henry Harteveldt je ještě skeptičtější. „Nejsem si jist, že by se turisté z USA ani odjinud hnali na Guam,“ řekl LA Times s tím, že lety z USA trvají až 17 hodin a jsou mnohem dražší než dostupnější Havajské ostrovy.