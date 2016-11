Na Hlavním nádraží spadl z ochozu muž v ženských šatech. I přes okamžitou pomoc policisty zraněním podlehl

„Přijali jsme oznámení o události zhruba tři minuty po 17. hodině, na místo jsme ihned vyjeli,“ uvedl Hulan pro Lidovky.cz. Zda šlo o nehodu, či úmyslný skok, policie vyšetřuje. „Zjistili jsme v rámci prvopočátečního vyšetřování, že se mělo jednat s největší pravděpodobností buď o nešťastnou náhodu, kdy dotyčný spadl, anebo by mělo jít o cílený skok. Prošetřování ale dál pokračuje a musíme zohlednit všechny varianty,“ dodal Hulan.

Ihned po pádu k muži přiběhl hlídkující policista, který se pokoušel muže intenzivně zachránit. „Aniž by odložil čepici, tak nezaváhal a začal s resuscitací. Než přijela záchranka na místo, tak si kleknul do krve a muže se pokoušel oživit bez jakýchkoli pomůcek. Ani nepotřeboval dispečerku záchranné služby, aby mu po telefonu udělovala rady. Zcela profesionálně a velmi kvalifikovaně prováděl resuscitaci,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí záchranné služby Dominik Horn. Policista podle něj potom uvedl, že by to přece udělal každý.



Video: Na hlavním nádraží v Praze se našel mrtvý muž v ženských šatech. Na místo míří kriminalisté. https://t.co/GaXxPELlqj pic.twitter.com/6VL9NEufiC — Tíseň.tv (@TisenTv) 10. listopadu 2016

I přes snahu policisty a záchranářů se muže nepodařilo oživit. Totožnost zemřelého policie ověřuje. Jako první o případu informovala Tíseň.tv na svých stránkách.