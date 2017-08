Na Islandu zkouší nahradit dodávky drony. Rozváží jídlo vzduchem přes moře

REYKJAVÍK/PRAHA Rozvoz pomocí dronů se dostal o další krok blíže k realitě. Izraelská společnost Flytrex se spojila s islandskou firmou AHA a v Reykjavíku vytvořily krátkou doručovací trasu pro drony. Vzduchem se v islandské metropoli budou rozvážet jídla i zásilky jiného typu.

Izraelská firma Flytrex drony nevyrábí. Přesto jsou pro její aktivity v posledních letech stěžejní. Její lidé totiž pracovali na tom, aby uskutečnili dlouhodobý sen donáškových služeb, doručovat věci vzdušnou cestou. V jejich islandském projektu to znamenalo dlouhá jednání s Islandským dopravním úřadem (Icetra) ohledně povolení, trénink zaměstnanců a budování cloudové sítě, na jejíž bázi by mohl celý systém fungovat.

Jak to tak bývá se všemi podobnými pokusy, je i pilotní projekt Flytrexu regulován. Omezuje se totiž jen na jednu trasu a to přes zátoku v Reykjavíku, kterou by jinak musel doručitel celou objet.

V praxi to znamená, že jeden pracovník AHA naloží zásilku na dron, který přeletí mrazivé vody Atlantiku, a na druhé straně si ji vyzvedne jiný zaměstnanec a dokončí její doručení. Místo desítek tak cesta trvá jednotky minut.

„Drony sníží zatížení běžné infrastruktury, což může vést mimo jiné k bezpečnějším silnicím. A kromě toho je doručování rychlejší, což je výhodou určitě,“ řekl americké stanici CNBC ředitel Flytrexu Yariv Bash.

Nebude přistávat

Speciálně modifikovaný dron firmy Matrice má nákladový prostor, který unese až tříkilogramové balíčky na vzdálenost maximálně 10 kilometrů. Tři kilogramy nejsou mnoho, ale pro zboží, na které se AHA specializuje to stačí. Rozváží totiž sushi, burgery, jiná jídla, či dokonce alkoholické nápoje.

„Naše společnost bude schopna zavádět schopnější drony, až se dostanou na trh,“ řekl serveru The Verge ředitel Flytrexu. Prozatím se spokojí s asi 20 zásilkami denně. Bash ale doufá, že se doručování osvědčí a do konce roku se rozšíří i na další trasy v Reykjavíku a drony budou doručovat přímo před dveře objednavatelů.

Při dokončení objednávky nebude dron přistávat, jak slibují jiní propagátoři tohoto stylu doručování. Místo toho spustí náklad dolů drátem.

Flytrex se chlubí, že je „prvním plně funkčním autonomním dronovým doručovacím systémem na světě“. Ve skutečnosti už ale podobným způsobem testoval Amazon ve Velké Británii a společnost Flirtey v USA. Navíc není plně autonomní, k završení doručení zatím potřebuje lidskou pomoc.

Podle Bashe je výhodou jeho společnosti, že zájemcům o její know-how nabízí „kompletní soubor služeb“. Doručovacím firmám poskytne drony, cloudový systém, software, trénink obsluhy i údržbu. Jestli se to Izraelcům povede, se nedá odhadnout. Minimálně však pomohou rychleji naplňovat žaludky Islanďanů.